Про це повідомив енергодарський міський голова Дмитро Орлов у Telegram.
За його словами, на ранок 7 вересня, після пошкодження підстанції “Луч” внаслідок чисельних обстрілів, без електропостачання залишаються 1-2 мікрорайони міста.
Орлов наголосив, що вже декілька місяців саме в цій частині міста немає і побутового газу: “Люди тут найбільше потерпають від наслідків рашистських провокацій і вже фактично знаходяться на межі гуманітарної катастрофи”, — зазначив мер Енергодара.
Раніше російські військові не пропускали в Енергодар гуманітарний вантаж. Вони аргументували це тим, що Енергодар нібито нічого не потребує. Вони стверджували, що “у місцевих жителів є все і навіть більше”. Всередині гуманітарного вантажу знаходилися памперси для дітей і лежачих дорослих, гігієнічні набори для багатодітних сімей та людей з інвалідністю. Також планувалося завести харчові продукти для соціально незахищених категорій родин.
- Вранці 31 серпня російські війська обстріляли тимчасово окуповане місто Енергодар у Запорізькій області. Пошкоджень зазнала міськрада міста.
- Так званому “меру” Енергодара Андрію Шевчику повідомили про підозру у колабораційній діяльності, пособництві державі-агресору, а також порушенні законів та звичаїв війни. За даними слідства, у травні 2022 року він ухвалив рішення про конфіскацію 140 тисяч тонн запасів зерна на суму понад 1,89 мільярда гривень.
- 25 серпня, внаслідок обстрілів російськими окупантами Енергодар повністю залишився без світла та водопостачання.