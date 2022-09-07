Частина тимчасово окупованого міста Енергодар у Запорізькій області залишилася без електроенергії через пошкодження підстанції "Луч".

Про це повідомив енергодарський міський голова Дмитро Орлов у Telegram.

За його словами, на ранок 7 вересня, після пошкодження підстанції “Луч” внаслідок чисельних обстрілів, без електропостачання залишаються 1-2 мікрорайони міста.

Орлов наголосив, що вже декілька місяців саме в цій частині міста немає і побутового газу: “Люди тут найбільше потерпають від наслідків рашистських провокацій і вже фактично знаходяться на межі гуманітарної катастрофи”, — зазначив мер Енергодара.

Раніше російські військові не пропускали в Енергодар гуманітарний вантаж. Вони аргументували це тим, що Енергодар нібито нічого не потребує. Вони стверджували, що “у місцевих жителів є все і навіть більше”. Всередині гуманітарного вантажу знаходилися памперси для дітей і лежачих дорослих, гігієнічні набори для багатодітних сімей та людей з інвалідністю. Також планувалося завести харчові продукти для соціально незахищених категорій родин.