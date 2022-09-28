Деякі відомі іноземні медіа використовують некоректну термінологію щодо висвітлення псевдореферендумів, які РФ організувала на тимчасово окупованих нею територіях України. Зокрема, міжнародні медіа навіть не використовують лапок, називаючи фіктивний виборчий процес референдумом або голосуванням. Серед таких – Associated Press, AlJazeera.

Про це повідомляє Інститут Масової Інформації.

Агенція Reuters у своїх матеріалах використовує термін “the vote”, тобто голосування, що жодним чином не відповідає дійсності. Адже, за інформацією МЗС України, яку підтверджують і власні джерела ІМІ, представники окупантів обходили домівки людей і буквально змушували поставити їх галочки, а співробітників бюджетної сфери змушували прийти на так зване голосування під загрозою звільнення. Також агенція Reuters використовує в новинах термін so-called referendums – так звані референдуми, що є прийнятним для опису ситуації.

AlJazeera використовує термін референдум без жодних лапок, що є порушенням професійних журналістських стандартів точності і достовірності.

Агенція Associated Press в одному з матеріалів називає примус до голосування референдумом. Навіть без лапок, як це роблять українські медіа, щоб підкреслити фіктивність заходу.

Також на сайті агенції AP можна зустріти вислів “Kremlin-orchestrated referendums” – організовані Кремлем референдуми. І таке формулювання теж не зовсім правильне, адже те, що влаштував Кремль на окупованих територіях, однозначно не можна називати референдумом.

Водночас як зазначає виконавча директорка в ІМІ Оксана Романюк, більшість відомих іноземних ЗМІ приділили час професійним стандартам і термін псевдореферендуми на тимчасово окупованих РФ територіях вживали коректно.

The Guardian використовує прийнятні для опису ситуації терміни – “referendums” (“референдуми”) у лапках або ж підкреслено називає їх “так званими” (so-callled “referendums”), що теж цілком припустимо.

Німецьке медіа Deutsche Welle називає влаштовані РФ примусові зібрання “sham referendums” – фіктивні референдуми або ж у лапках “referendums” (“референдуми”). Використовують і словосполучення so-called referendums – так звані референдуми.

Схожої політики дотримується редакція Радіо Свобода: термін “референдум” вони брали в лапки, також називали дійство “так званими референдумами”. Або ж уникали слова “референдуми” й заміняли словосполученнями ‘Sham’ Polls – “фіктивні” опитування.

Майже солідарні в термінології із Радіо Свобода в редакції New York Times. Вони також використовують словосполучення “фіктивні” референдуми, “так звані референдуми” і називають голосування “постановним”.

22 вересня напередодні старту примусового збору громадян на окупованих територіях, Європейська комісія “За демократію через право” (Венеційська комісія) заявила: проведення референдумів під час війни та військової загрози суперечить європейським стандартам.

Так, експерти ІМІ зауважили, що коректним для визначення цього влаштованого РФ фіктивного виборчого процесу є термін “псевдореферендум”.