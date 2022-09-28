Про це повідомляє Інститут Масової Інформації.
Агенція Reuters у своїх матеріалах використовує термін “the vote”, тобто голосування, що жодним чином не відповідає дійсності. Адже, за інформацією МЗС України, яку підтверджують і власні джерела ІМІ, представники окупантів обходили домівки людей і буквально змушували поставити їх галочки, а співробітників бюджетної сфери змушували прийти на так зване голосування під загрозою звільнення. Також агенція Reuters використовує в новинах термін so-called referendums – так звані референдуми, що є прийнятним для опису ситуації.
AlJazeera використовує термін референдум без жодних лапок, що є порушенням професійних журналістських стандартів точності і достовірності.
Агенція Associated Press в одному з матеріалів називає примус до голосування референдумом. Навіть без лапок, як це роблять українські медіа, щоб підкреслити фіктивність заходу.
Також на сайті агенції AP можна зустріти вислів “Kremlin-orchestrated referendums” – організовані Кремлем референдуми. І таке формулювання теж не зовсім правильне, адже те, що влаштував Кремль на окупованих територіях, однозначно не можна називати референдумом.
Водночас як зазначає виконавча директорка в ІМІ Оксана Романюк, більшість відомих іноземних ЗМІ приділили час професійним стандартам і термін псевдореферендуми на тимчасово окупованих РФ територіях вживали коректно.
The Guardian використовує прийнятні для опису ситуації терміни – “referendums” (“референдуми”) у лапках або ж підкреслено називає їх “так званими” (so-callled “referendums”), що теж цілком припустимо.
Німецьке медіа Deutsche Welle називає влаштовані РФ примусові зібрання “sham referendums” – фіктивні референдуми або ж у лапках “referendums” (“референдуми”). Використовують і словосполучення so-called referendums – так звані референдуми.
Схожої політики дотримується редакція Радіо Свобода: термін “референдум” вони брали в лапки, також називали дійство “так званими референдумами”. Або ж уникали слова “референдуми” й заміняли словосполученнями ‘Sham’ Polls – “фіктивні” опитування.
Майже солідарні в термінології із Радіо Свобода в редакції New York Times. Вони також використовують словосполучення “фіктивні” референдуми, “так звані референдуми” і називають голосування “постановним”.
22 вересня напередодні старту примусового збору громадян на окупованих територіях, Європейська комісія “За демократію через право” (Венеційська комісія) заявила: проведення референдумів під час війни та військової загрози суперечить європейським стандартам.
Так, експерти ІМІ зауважили, що коректним для визначення цього влаштованого РФ фіктивного виборчого процесу є термін “псевдореферендум”.
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- Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини очікує, що найближчими місяцями російська пропаганда та розвідувальна активність можуть посилитися.
- Володимир Паніотто наголосив, що “денацифікація”, “розширення НАТО” та створення “антиросійського анклаву” звучить переконливо лише для росіян.