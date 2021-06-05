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Частина працівників Apple відмовляються повертатися в офіс

80 працівників компанії Apple звернулися до керівництва із закликом уможливити для них самостійне визначення формату роботи.

Субота, 5 червня 2021, 15:33

Про це повідомляє видання The Verge.

Зокрема, група співробітників компанії написала керівництву листа після того, як гендиректор компанії Тім Кук попросив персонал три дні робочого тижня проводити в офісі.

Працівники пишуть, що не хочуть повертатися після карантину в офіс, оскільки “відчувають, немов їм доводиться обирати між сім’ями, хорошим самопочуттям, здатністю до якіснішої роботи та причетністю до Apple”.

Частина працівників також заявила про намір звільнитися, якщо їх змушуватимуть повернутися до офісного формату роботи.

Нагадаємо, що Apple подбала про здоров’я своїх працівників. Тому з початку пандемії усі співробітники компанії перейшли на дистанційний формат роботи. Компанія також пропонувала компенсувати певну суму для облаштування робочого місця своїх робітників вдома.

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Теги: Apple, дистанційна робота

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