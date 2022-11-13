Частина санкцій проти РФ збережеться і після закінчення війни – міністерка фінансів США

Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що деякі санкції проти РФ можуть залишатися в силі навіть після будь-якої можливої ​​мирної угоди з Україною, що підвищує перспективу довгострокових зусиль США з тиску на російську економіку.

Про це вона заявила в інтерв’ю WSJ.

Оскільки Україна просувається на полі бою, західні лідери почали міркувати про те, як і чи можна домовитися з РФ про припинення війни. Президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що він відкритий до “справжніх мирних переговорів” з РФ, а офіційні особи США заявили, що будь-яке врегулювання буде залежати від українців.

Єллен зауважила, що будь-яка можлива мирна угода передбачатиме перегляд санкцій, які США та їхні союзники наклали на економіку РФ.

“З боку Росії справді не було жодних зусиль щодо бажання розпочати переговори з Україною на будь-яких умовах, прийнятних для України”, — зауважила Єллен в інтерв’ю в Індонезії, де вона бере участь у зустрічі лідерів G-20. “Я припускаю, що в контексті якоїсь мирної угоди корекція санкцій можлива і може бути доречною”.

США та їхні союзники прагнули погіршити військовий потенціал РФ, обмеживши її доступ до передових західних технологій і стиснувши її фінансову систему. Одначе, цього року РФ отримала величезні доходи від продажу енергоресурсів, у відповідь міністерка очолила спроби Великої семи розвинених країн запровадити обмеження цін на російську нафту.

Обмеження ціни заборонить компаніям у G7 та Австралії надавати морські послуги, такі як страхування для постачання російської нафти. Мета полягає в тому, щоб одночасно зменшити доходи РФ від продажу нафти, але зберегти її доступність на світових ринках для стабілізації цін.

Зусилля зіштовхнулися з затримками, оскільки офіційні особи працюють над остаточним узгодженням деталей, включно з сумою ліміту в доларах. Каменем спотикання стало те, як Європейський Союз планував забезпечити дотримання ліміту цін.

Коли ЄС дав попереднє схвалення плану обмеження цін у жовтні, він розширив запланований захід, щоб застосувати його безпосередньо до судноплавства разом із другорядними послугами, такими як страхування та фінансування.

Це стурбувало американських посадовців, адже кораблі, що базуються в Європі та інших юрисдикціях, взагалі уникатимуть перевозити російську нафту.

Міністерка фінансів США та інші офіційні представники “Великої сімки” стверджують, що обмеження цін, яке почне діяти 5 грудня на нафту та 5 лютого на нафтопродукти, призведе до скорочення фінансування РФ без скорочення постачання споживачам. РФ заявила, що відмовиться постачати нафту в країни, які встановлюють граничні ціни.

В інтерв’ю Єллен наголосила, що вона працювала зі своїми європейськими колегами, щоб спростити умови транспортування.

Цей поштовх є останньою спробою США скасувати європейські санкції проти РФ, які, як вони побоюються, можуть мати жахливі наслідки для світової економіки. Адміністрація Байдена сама розробила план обмеження цін як спосіб пом’якшити повну заборону Європи на фінансування та страхування російської нафти, оскільки вони стурбовані можливістю виходу великої кількості російської нафти зі світових ринків.

Головне питання полягає в тому, чи припинить РФ експорт нафти у відповідь на спроби Заходу диктувати ціни на її найважливіший товар.

Єллен та інші посадовці адміністрації Байдена заявили, що обмеження ціни може в кінцевому підсумку зменшити дохід РФ, навіть якщо вона відмовиться продавати за цим обмеженням.

Раніше уряд Індії вирішив розглянути пропозицію країн Заходу, яка стосувалася введення цінових обмежень на закупівлю російської нафти. G7 намагається запровадити механізм обмеження цін до 5 грудня, коли набудуть чинності санкції ЄС.