Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.
У відомстві зазначили, що енергетична інфраструктура не зазнала пошкоджень через масований обстріл крилатими ракетами зранку 9 травня.
Ввечері 8 травня спеціалісти Оператора ГТС на території підприємства у неробочій зоні знайшли уламок вибухонебезпечного предмета. Утім обладнання не було пошкоджене та загрози для стабільного функціонування системи немає.
Російські окупанти продовжують терор прифронтових територій. Без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.
Енергетики продовжують роботи з відновлення енергопостачання. За минулу добу світло вдалося повернути для 21,5 тисячі споживачів, здебільшого це абоненти у Запорізькій та Херсонській областях.
Енергетична система працює стабільно, без обмежень потужності.
- Минулої доби, 8 травня, російські війська завдали 68 ударів по 19 прифронтових населених пунктах Запорізькій області. Йдеться про 65 артобстрілів, два удари з РСЗВ та одну атаку безпілотником.
- У ніч на 9 травня російські окупанти двічі здійснювали пуски ракет по Україні. Загалом було випущено 25 ракет, з яких 23 – знищені силами ППО.
- У ніч на 9 травня внаслідок обстрілу російськими військами Дніпропетровщини українські сили протиповітряної оборони ліквідували 8 ракет. Деякі уламки впали на дах чотириповерхового будинку, де постраждала 32-річна жінка.