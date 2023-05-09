Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

У відомстві зазначили, що енергетична інфраструктура не зазнала пошкоджень через масований обстріл крилатими ракетами зранку 9 травня.

Ввечері 8 травня спеціалісти Оператора ГТС на території підприємства у неробочій зоні знайшли уламок вибухонебезпечного предмета. Утім обладнання не було пошкоджене та загрози для стабільного функціонування системи немає.

Російські окупанти продовжують терор прифронтових територій. Без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Енергетики продовжують роботи з відновлення енергопостачання. За минулу добу світло вдалося повернути для 21,5 тисячі споживачів, здебільшого це абоненти у Запорізькій та Херсонській областях.

Енергетична система працює стабільно, без обмежень потужності.