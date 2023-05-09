У шести областях частина споживачів залишається без світла. Причиною стали пошкодження, спричинені обстрілами російських військових.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

У відомстві зазначили, що енергетична інфраструктура не зазнала пошкоджень через масований обстріл крилатими ракетами зранку 9 травня.

Ввечері 8 травня спеціалісти Оператора ГТС на території підприємства у неробочій зоні знайшли уламок вибухонебезпечного предмета. Утім обладнання не було пошкоджене та загрози для стабільного функціонування системи немає.