Унаслідок потужного снігового шторму, який накрив північно-східну частину США, довелось скасувати близько 1300 авіарейсів. Окрім цього, в окремих штатах через снігопади оголосили надзвичайний стан.

Про це повідомляє міжнародне видання Reuters.

У декількох американських штатах оголошено надзвичайний стан через шторм, який сформувався в Атлантичному океані поблизу Північної та Південної Кароліни. За прогнозами, потужний снігопад не припиниться і буде поширюватись далі на північ, до штату Мен.

Повідомляється, що станом на 9 годину ранку (за часом східного узбережжя США) довелось скасувати майже 1300 внутрішніх та міжнародних авіарейсів. Також, ще 480 рейсів було затримано.

До прикладу, в аеропорту Ла Гвардія (Нью-Йорк) та у міжнародному аеропорту Бостона довелось скасувати більш ніж по 200 рейсів.

29 січня у деяких регіонах випало понад 60 см снігу, що привело до скасування тисяч авіарейсів та змусило губернаторів декількох штатів обмежити доступ до доріг.

За попередніми прогнозами Національної служби погоди, 30 січня ситуація на східному узбережжі США трохи покращиться.

У Массачусетсі через снігопади без електроенергії залишились близько 56 тисяч будинків.

Правоохоронці також повідомляють, що сніговий шторм міг стати причиною смерті літньої жінки, тіло якої було знайдено на стоянці готелю в Юніондейлі (штат Нью-Йорк). Жінка знаходилась в автомобілі, вікна якого були відчинені.