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Частина України опиниться у полоні дощів: прогноз погоди на 23 грудня

За даними синоптиків у п'ятницю, 23 грудня, у декількох областях очікують опади у вигляді дощу.

П’ятниця, 23 грудня 2022, 07:15
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень на заході очікуються невеликі дощі. На решті території – без істотних опадів, хмарно з проясненням.

У південно-східній частині вночі та вранці місцями туман.

На дорогах західних та північних областей подекуди ожеледиця.

Вітер південний, південно-західний 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Вдень температура повітря коливатиметься від +1 до +6 градусів, а на півдні повітря місцями прогріється до +7…+10 градусів.

У Києві сьогодні без істотних опадів, хмарно з проясненням. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний 5-10 м/с. Вдень у столиці очікується від +2 до +4 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC/

Теги: 23 грудня, дощі, погода в Україні, погода на сьогодні, погода, прогноз погоди, Укргідрометцентр

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