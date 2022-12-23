Частина України опиниться у полоні дощів: прогноз погоди на 23 грудня

За даними синоптиків у п'ятницю, 23 грудня, у декількох областях очікують опади у вигляді дощу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень на заході очікуються невеликі дощі. На решті території – без істотних опадів, хмарно з проясненням.

У південно-східній частині вночі та вранці місцями туман.

На дорогах західних та північних областей подекуди ожеледиця.

Вітер південний, південно-західний 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Вдень температура повітря коливатиметься від +1 до +6 градусів, а на півдні повітря місцями прогріється до +7…+10 градусів.

У Києві сьогодні без істотних опадів, хмарно з проясненням. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний 5-10 м/с. Вдень у столиці очікується від +2 до +4 градусів.