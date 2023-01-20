Частина України опиниться у полоні опадів: прогноз погоди на 20 січня

За даними синоптиків у п'ятницю, 20 січня, у низці областей очікується погіршення погодних умов: мокрий сніг, дощ, налипання мокрого снігу, ожеледиця та пориви вітру.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень на заході помірні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. У Карпатському регіоні значні опади.

У решті областей – без опадів, невеликий дощ пройде лише на Вінниччині та Житомирщині.

Вітер південно-східний, у західних областях північний, 7-12 м/с, в Україні, крім західних та більшості північних областей, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря на півдні коливатиметься від +10 до +15 градусів, на сході від +2 до +7 градусів. Найпрохолодніше у західних регіонах – від +4 до -1 градуса, за винятком Закарпаття, де стовпчики термометрів покажуть +1…+6 градусів. У решті областей від +5 до +10 градусів.

У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Вдень у столиці від +7 до +9 градусів.