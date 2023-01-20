російсько-українська війна
08:31 У віці 81 року помер американський гітарист та співак Девід Кросбі
07:35 20 січня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:16 Частина України опиниться у полоні опадів: прогноз погоди на 20 січня
02:00 Постачання німецьких танків Україні не залежить від США – міністр оборони ФРН Пісторіус
01:36 Південна Корея назвала Іран «ворогом ОАЕ» – у Тегерані зажадали вибачень
00:24 Зеленський провів засідання Ставки: скоординували кроки щодо посилення підрозділів у битві за Донбас

19 січня

23:56 На Запорізькій АЕС відбулося «різке скорочення» українського персоналу – Гроссі
23:33 Питання членства України в ЄС вирішене – Шарль Мішель
23:07 До програми «Grain from Ukraine» долучились представники Африканського континенту
22:28 Медведєв погрожує НАТО ядерною війною – Reuters
21:59 США «оптимістично налаштовані» щодо передачі Україні танків Leopard від Німеччини – представник Міноборони
21:28 Актора Алека Болдвіна звинувачують в ненавмисному вбивстві операторки Галини Хатчінс під час знімання фільму «Rust»
21:27 Нова ера Трампа у Facebook: колишній президент США повертається на платформу в рамках передвиборчої кампанії
21:05 Судитимуть трьох ексрегіоналів, які очолили окупаційний «орган влади» на Луганщині
20:47 Протягом доби ЗСУ завдали 21 удару по районах зосередження російських військ – Генштаб
20:34 Сайт новин CNET використовував штучний інтелект для написання статей
20:29 У Сінгапурі допомагають експортувати російську нафту — Bloomberg
20:08 Зірку серіалу «Венздей» Персі Хайнса Вайта звинувачують у зґвалтуванні
19:56 Президент Євроради закликав спорядити Україні важку зброю і системи ППО, оскільки наступні тижні можуть стати вирішальними у війні
19:51 Авіакатастрофа у Броварах: на борту гелікоптера перебувало 10 осіб – уточнення Нацполіції
19:36 Офіс генпрокурора обговорив співпрацю з міжнародними експертами Центру дослідження зброї у конфліктах
19:35 Винний магнат: Кайлі Міноуг збільшила свої статки на 9,3 мільйона фунтів стерлінгів завдяки власному алкогольному бренду
19:30 Прокурор САП просить арешт з альтернативою застави в 365 млн грн для ексглави «Нафтогазу України» Коболєва
19:06 У Давосі Нобелівська лауреатка миру закликала передати Україні сучасне озброєння
19:00 Молдова попросила союзників надати системи ППО для захисту країни – Reuters
18:40 Бундестаг провалив голосування про надання Україні танків Leopard 1 та 2
18:18 «Ми де знаходились, там і лягали» – начальник ремонтної бригади «Укренерго» про відновлювальні роботи
18:02 РФ збільшила кількість своїх кораблів у Середземному морі
18:00 Сербські активісти подали скаргу до суду проти ПВК «Вагнер», звинувативши її у вербуванні сербів на війну проти України – Reuters
17:45 Батьки-вихователі приховали смерть дитини, щоб продовжувати отримувати виплати

Частина України опиниться у полоні опадів: прогноз погоди на 20 січня

За даними синоптиків у п'ятницю, 20 січня, у низці областей очікується погіршення погодних умов: мокрий сніг, дощ, налипання мокрого снігу, ожеледиця та пориви вітру.

П’ятниця, 20 січня 2023, 07:16
Підтримати

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень на заході помірні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. У Карпатському регіоні значні опади.

У решті областей – без опадів, невеликий дощ пройде лише на Вінниччині та Житомирщині.

Вітер південно-східний, у західних областях північний, 7-12 м/с, в Україні, крім західних та більшості північних областей, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря на півдні коливатиметься від +10 до +15 градусів, на сході від +2 до +7 градусів. Найпрохолодніше у західних регіонах – від +4 до -1 градуса, за винятком Закарпаття, де стовпчики термометрів покажуть +1…+6 градусів. У решті областей від +5 до +10 градусів.

У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Вдень у столиці від +7 до +9 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC/

Теги: дощ, 20 січня, дощ, мокрий сніг, опади, погода в Україні, погода на сьогодні, погода, пориви вітру, прогноз погоди, Укргідрометцентр

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook