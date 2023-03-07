Частина України опиниться у полоні опадів: прогноз погоди на 7 березня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні вдень у північних, центральних та східних регіонах опади у вигляді невеликого мокрого снігу та дощу. На дорогах подекуди ожеледиця. У решті областей – без істотних опадів.
Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с.
Вдень стовпчики термометрів покажуть від +3 до +8 градусів, а на півдні – від +9 до +14 градусів.
У Києві сьогодні вдень невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний, південно-західний 7-12 м/с. Вдень у столиці від +4 до +6 градусів.
- За даними синоптиків, у березні в Україні середня місячна температура передбачається 2-7° тепла, що на 2° вище за норму.