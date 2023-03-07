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Частина України опиниться у полоні опадів: прогноз погоди на 7 березня

За даними синоптиків у вівторок, 7 березня, у низці областей очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

Вівторок, 7 березня 2023, 07:12
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень у північних, центральних та східних регіонах опади у вигляді невеликого мокрого снігу та дощу. На дорогах подекуди ожеледиця. У решті областей – без істотних опадів.

Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від +3 до +8 градусів, а на півдні – від +9 до +14 градусів.

У Києві сьогодні вдень невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний, південно-західний 7-12 м/с. Вдень у столиці від +4 до +6 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC

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