11 вересня з декількох областей України почали надходити повідомлення про відсутність або перебої з електропостачанням. Так, про відсутність світла заявили жителі Полтави, Харкова та Сум.

Про це повідомляє “Суспільне“.

У деяких мікрорайонах Полтави відсутнє водопостачання, місцеві також заявили про відсутність електропостачання.

Окрім цього, жителі Харкова повідомили про відсутність світла у різних районах міста. Відсутнє електропостачання й у Краматорську.

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що через удар по інфраструктурному об’єкту Харкова — у багатьох районах міста пропало світло. З цієї ж причини в тих же районах немає води — не працюють помпи.

Він наголосив, що це підла та цинічна помста російського агресора за успіхи нашої армії на фронті, зокрема – у Харківській області.

Терехов закликав всіх дотримуватися спокою та запевнив, що фахівці обленерго та комунальні служби вже працюють над усуненням ушкоджень, які місту завдав наш ворог.

Своєю чергою, на Сумщині впала напруга в електромережі по усій області, про що повідомив керівник ОВА Живицький.

Живицький пояснив, що електросистема області залишається нестабільною через руйнування в результаті ворожих бомбардувань у березні.

Водночас він також зауважив на можливих атаках росіян по об’єктам енергозабезпечення в Україні.