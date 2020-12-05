Президент України Володимир Зеленський заявив, що завдяки прийнятим Верховною Радою законопроєктам про підтримку бізнесу, частина ФОПів звільняється від сплати єдиного соціального внеску та єдиного податку.

Про це Зеленський повідомив у п’ятницю, 4 грудня, у відеозверненні.

Так, президент подякував Раді за підтримку законопроєктів та додав, що подані ним ініціативи допоможуть зберегти робочі місця.

“Це 8 тисяч гривень для найманих працівників та ФОПів, виплати підприємствам, щоб нікого не звільняти та зберегти робочі місця. Компенсація витрат, які понесені за сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ), податкові канікули, де ФОПи першої групи звільняються від сплати єдиного податку та ЄСВ. А 4 мільйонам громадян України які мають податковий борг до 3060 грн, цей борг списується”, – розповів президент.