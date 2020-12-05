Про це Зеленський повідомив у п’ятницю, 4 грудня, у відеозверненні.
Так, президент подякував Раді за підтримку законопроєктів та додав, що подані ним ініціативи допоможуть зберегти робочі місця.
“Це 8 тисяч гривень для найманих працівників та ФОПів, виплати підприємствам, щоб нікого не звільняти та зберегти робочі місця. Компенсація витрат, які понесені за сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ), податкові канікули, де ФОПи першої групи звільняються від сплати єдиного податку та ЄСВ. А 4 мільйонам громадян України які мають податковий борг до 3060 грн, цей борг списується”, – розповів президент.
- 4 грудня Верховна Рада України ухвалила три законопроєкти про підтримку бізнесу під час карантину, які були ініційовані президентом Володимиром Зеленським. Детальніше про це можна прочитати тут.