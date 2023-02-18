Уряд Нідерландів виділив 2,5 мільярда євро допомоги для України, відтак частина цих коштів буде спрямована на гуманітарне розмінування території України.

Про це інформує пресслужба МВС України.

За інформацією прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, уряд Нідерландів виділив 2,5 мільярда євро допомоги для України у 2023 році. Частина цих коштів буде спрямована на гуманітарне розмінування території України.

Своєю чергою міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зазначив, що на цю мить заміновано 30% територій України.

За його словами, розмінуванням займається ДСНС та Нацполіція й вже збільшено чисельність підрозділів піротехніків та вибухотехніків у три рази. Відтак, вже знешкоджено близько півмільйона вибухонебезпечних предметів.

Ігор Клименко додав, що зараз є велике навантаження на піротехніків та саперів на деокупованих територіях, оскільки росіяни залишають по собі замінованими не лише дороги, а й будинки. А також наголосив, що Україна потребує важких машин для розмінування.

Своєю чергою, міністерка зовнішньої торгівлі та співробітництва у галузі розвитку Нідерландів Лісьє Схрейнемахер наголосила, що захоплена духом нескореності українців та сприятиме тому, щоб Україна отримала необхідну допомогу.

“Розмінування – це процес, який вимагає уваги й часу та багатьох зусиль. Робота, проведена вами, є дуже важливою. Я захоплююсь тим, що робить ваша команда і щаслива, що Нідерданди можуть надавати вам допомогу. Ми зробимо все, щоб надавати більше допомоги і якомога швидше, оскільки ми розуміємо обсяги роботи”, – сказала Лісьє Схрейнемахер.

Окремо Ігор Клименко подякував Нідерландам за вже надану допомогу, зокрема за мобільні госпіталі, а також за прихисток 85 тисяч українців, які отримали статус тимчасового захисту в Нідерландах.