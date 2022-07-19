Вчора, 18 липня, росіяни намагались атакувати Луганську область за чотирма напрямками, а також обстрілювали регіон з авіації, артилерії та здійснювали ракетні обстріли, де Збройні сили тримали оборону.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

За його словами, по населених пунктах на межі Луганської та Донецької областей військові РФ завдали 4 ракетні та 2 авіаудари. Також ворог 11 разів обстріляв цивільні помешкання з артилерії.

Як наголосив Гайдай, росіяни одночасно намагались штурмувати за чотирма напрямками. Зокрема, у Верхньокам’янському атакували з боку нафтопереробного заводу та з району Золотарівки. Крім того, ворог завдав авіаудару по населеному пункту.

Звідти ж солдати РФ хотіли просунутися в бік Донецької області та намагалися покращити своє положення поблизу Білогорівки: “Багато де наступ вдалося призупинити, подекуди бойові дії тривають”, — написав голова ОВА.

Водночас росіяни на окупованих територіях мобілізують місцеве населення до лав ЗС РФ. Гайдай додав, що серед іншого на війну проти України відправляють в’язнів з Алчевська.