Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
За його даними, без електропостачання, через серйозні пошкодження в енергосистемі України, залишилась Бучанська громада.
“Введено спеціальні графіки аварійних відключень по підстанції 330 КВт “Північна””, – наголосив він.
Через це повністю без електропостачання залишились такі населені пункти, як:
- Буча
- Гостомель
- Ірпінь
- Горенка
- Мощун
- Немішаєве
- Бородянка
Федорук закликав керівників ОСББ, управляючі компанії, підприємців та всіх мешканців громади самоорганізовуватися і допомагати сусідам, оскільки ситуація може погіршитись.
“Інформую також, що об‘єкти соціальної сфери та критичної інфраструктури будуть заживлені від альтернативних джерел, а в разі технічної можливості тимчасово матимуть стабільне електроживлення від мереж ДТЕКу. Фахівці Бучанської міської ради та КП “Бучасервіс” продовжують працювати над підключенням інфраструктури громади до наявних генераторів”, – додав він.
- У НЕК “Укренерго” повідомили, що станом на ранок 20 грудня в енергосистемі України зберігається значний дефіцит потужності електроенергії. Найважчою залишається ситуація у центральному регіоні, зокрема у Києві.