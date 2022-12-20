Мер Бучі Анатолій Федорук повідомив про повне знеструмлення низки населених пунктів у Київській області та попередив, що ситуація може погіршитись.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його даними, без електропостачання, через серйозні пошкодження в енергосистемі України, залишилась Бучанська громада.

“Введено спеціальні графіки аварійних відключень по підстанції 330 КВт “Північна””, – наголосив він.

Через це повністю без електропостачання залишились такі населені пункти, як:

Буча

Гостомель

Ірпінь

Горенка

Мощун

Немішаєве

Бородянка

Федорук закликав керівників ОСББ, управляючі компанії, підприємців та всіх мешканців громади самоорганізовуватися і допомагати сусідам, оскільки ситуація може погіршитись.

“Інформую також, що об‘єкти соціальної сфери та критичної інфраструктури будуть заживлені від альтернативних джерел, а в разі технічної можливості тимчасово матимуть стабільне електроживлення від мереж ДТЕКу. Фахівці Бучанської міської ради та КП “Бучасервіс” продовжують працювати над підключенням інфраструктури громади до наявних генераторів”, – додав він.