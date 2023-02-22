Частину України накриє невеликий дощ: прогноз погоди на 22 лютого

За даними синоптиків у середу, 22 лютого, у більшій частині України без опадів. Дощі йтимуть лише у декількох областях.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні у більшості регіонів без істотних опадів, невеликий дощ очікується лише у західних областях.

Вітер північно-західний 7-12 м/с.

Температура повітря вдень у більшості регіонів коливатиметься від -3 до +2 градусів. Найпрохолодніше у північно-східних областях – від -3 до -8 градусів вдень.

Водночас найтепліше буде у південно-західних регіонах – +3…+8 градусів, а на Закарпатті та півдні Одещини до +11 градусів.

У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Вдень у столиці близько 0 градусів.