Частину України накриють дощі, грози, град та шквальний вітер: прогноз погоди на 27 квітня

За даними синоптиків у четвер, 27 квітня, частину України накриє негода. Зокрема очікуються дощі, грози, град та шквальний вітер.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень на Лівобережній частині України дощитиме. Місцями грози, град та шквальний вітер 15-20 м/с.

У західних областях, а також на Житомирщині та Вінниччині – мінлива хмарність. У решті областей – хмарно з проясненням. Вітер північно-західний 7-12 м/с.

Температура повітря у західних, а також Житомирській, Вінницькій, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Київській областях коливатиметься від +8 до +13 градусів.

У решті областей від +14 до +19. Найтепліше на сході, де повітря прогріється до +22. Водночас на високогір’ї Карпат вдень близько 0 градусів.

У Києві сьогодні короткочасні дощі. Вітер південний з переходом на північно-західний 7-12 м/с. Вдень у столиці близько +10 градусів.