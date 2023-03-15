Частину України накриють опади у вигляді дощу та мокрого снігу: прогноз погоди на 15 березня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вдень у західних областях помірний дощ з мокрим снігом. На сході також місцями випадуть невеликі дощі. У решті областей – мінлива хмарність, без опадів.
Вітер південно-східний, південний (у західних областях з переходом на північно-західний), 7-12 м/с.
На заході України температура повітря коливатиметься від +4 до +9 градусів, у решті регіонів – від +9 до +14 градусів.
У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний 7-12 м/с. Вдень у столиці від +11 до +13 градусів.
- За даними синоптиків, у березні в Україні середня місячна температура передбачається 2-7° тепла, що на 2° вище за норму.