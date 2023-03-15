Частину України накриють опади у вигляді дощу та мокрого снігу: прогноз погоди на 15 березня

За даними синоптиків у середу, 15 березня, у низці областей випадуть дощі, місцями з мокрим снігом.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вдень у західних областях помірний дощ з мокрим снігом. На сході також місцями випадуть невеликі дощі. У решті областей – мінлива хмарність, без опадів.

Вітер південно-східний, південний (у західних областях з переходом на північно-західний), 7-12 м/с.

На заході України температура повітря коливатиметься від +4 до +9 градусів, у решті регіонів – від +9 до +14 градусів.

У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний 7-12 м/с. Вдень у столиці від +11 до +13 градусів.