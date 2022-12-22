Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні у більшості північних областей місцями невеликий мокрий сніг та дощ. На решті території без опадів, хмарно з проясненнями.
На дорогах західних та північних областей подекуди ожеледиця.
Вітер південно-західний 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви вітру 15-20 м/с.
Температура повітря у більшості областей від 0 до +5, а на півдні – +4…+9.
У Києві сьогодні можливі опади у вигляді мокрого снігу і дощу. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Вдень у столиці від +1 до +3 градусів.
- Цьогорічне літо в столиці встановило 14 температурних рекордів, більшість з них – десять – у червні.