За даними синоптиків у четвер, 22 грудня, у більшості областей без опадів, однак в окремих регіонах очікуються дощі і мокрий сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні у більшості північних областей місцями невеликий мокрий сніг та дощ. На решті території без опадів, хмарно з проясненнями.

На дорогах західних та північних областей подекуди ожеледиця.

Вітер південно-західний 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви вітру 15-20 м/с.

Температура повітря у більшості областей від 0 до +5, а на півдні – +4…+9.

У Києві сьогодні можливі опади у вигляді мокрого снігу і дощу. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Вдень у столиці від +1 до +3 градусів.