Частину України накриють опади у вигляді снігу: прогноз погоди на 27 січня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні у Карпатах, а також у більшості північних областей очікуються опади у вигляді снігу. На Одещині – невеликі опади у вигляді снігу з дощем.
У решті областей – хмарно з проясненням та без опадів.
Вітер північно-східний, на півночі країни південно-східний 3-8 м/с.
Вдень температура повітря становитиме від -3 до +2 градусів, а у Криму та на Закарпатті – від +4 до +9.
У Києві сьогодні хмарно, місцями невеликий сніг. Вітер південно-східний 3-8 м/с. Вдень у столиці близько 0 градусів.
- 1 січня 2023 року в Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +10,3°C. Це на 4,4°C вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.