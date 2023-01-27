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Частину України накриють опади у вигляді снігу: прогноз погоди на 27 січня

За даними синоптиків у п'ятницю, 27 січня, в окремих регіонах йтиме сніг.

П’ятниця, 27 січня 2023, 07:17
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні у Карпатах, а також у більшості північних областей очікуються опади у вигляді снігу. На Одещині – невеликі опади у вигляді снігу з дощем.

У решті областей – хмарно з проясненням та без опадів.

Вітер північно-східний, на півночі країни південно-східний 3-8 м/с.

Вдень температура повітря становитиме від -3 до +2 градусів, а у Криму та на Закарпатті – від +4 до +9.

У Києві сьогодні хмарно, місцями невеликий сніг. Вітер південно-східний 3-8 м/с. Вдень у столиці близько 0 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC/

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