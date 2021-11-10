Повстанський народний фронт визволення Тиграю вже протягом року веде кампанію проти урядових сил Ефіопії, захоплюючи ключові міста. Державний департамент США вважає, що у співпраці з Африканським союзом все ще є можливість досягти угоди про припинення вогню.

Про це повідомила американська телерадіомережа CBS.

Збройний конфлікт між владою Ефіопії і рухом “Народний фронт звільнення Тиграю” спалахнув 4 листопада 2020 року. Вже понад рік об’єднання захоплює ключові міста. Так, в серпні бойовики з північного регіону Ефіопії Тиграй взяли під свій контроль місто Лалібела, об’єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в сусідньому регіоні Амхарці. А 1 листопада стало відомо, що бойовикам з Тиграю вдалося захопити містами Дессі та Комболча, що на шляху до столиці Ефіопії – Аддіс-Абеби.

Обидві сторони часто влаштовують запеклі бої на кордоні та обмінюються авіаударами. Загальні втрати за цей час становлять понад 15 тисяч військових з обох сторін. А випадковими жертвами стали понад 1,5 тисячі цивільних.

Цього тижня спецпосланник США в країнах Африканського Рогу Джеффрі Фелтман відвідав Ефіопію задля того, щоб востаннє спробувати сісти за стіл переговорів з усіма сторонами, що воюють. Це сталось на тлі попередження Організації Об’єднаних Націй про те, що ризик виходу конфлікту в Ефіопії з-під контролю у повномасштабну громадянську війну є “занадто реальним”.

Відомо, що у столиці Ефіопії Аддис-Абебі затримали співробітників ООН. Спершу кількість затриманих була не визначена, але пізніше шістьох людей відпустили, і зараз у неволі перебувають 16 осіб.

Так, Рогу Джеффрі Фелтман об’єднав зусилля у своїй спробі укласти мирну угоду з представником Африканського Союзу, колишнім президентом Нігерії Олесегуном Обасанджо.

На тлі повідомлень командира повстанців про те, що його сили готуються “до чергової атаки” нігерійський дипломат підкреслив, що час, щоб запобігти ширшій війні з жахливими наслідками, спливає. Він повідомив, що усі лідери в Аддіс-Абебі та на півночі вимагають політичного вирішення через діалог.

“У нас дуже мале вікно можливостей і цього часу замало”, – наголосив представник Африканського Союзу.

Обасанджо сказав, що сподівається до кінця тижня мати план, з яким погодяться обидві сторони. План передбачає виведення іноземних військ і відступ усіх сторін конфлікту. Крім цього, план також дозволить отримати доступ до районів, куди буде відключена гуманітарна допомога.

Як сповіщалось, минулого тижня ООН заявила, що всі сторони конфлікту порушили міжнародне гуманітарне право, посилаючись на повідомлення про масові вбивства, групові зґвалтування та етнічні чистки.

Крім цього, однією з найбільших проблем є гуманітарна криза, що зростає: тисячі людей страждають від голоду, оскільки вантажівки з гуманітарною допомогою вже три тижні не можуть дістатися до столиці регіону Тіграй, Мекелле, через авіаудари урядових сил. Зокрема, з регіоном повністю припинили транспортне сполучення, там зупинили подачу електрики та води, заблокували інтернет та перерізали телефонні лінії.