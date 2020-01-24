Стрілки Годинника Судного дня (Doomsday Clock) перевели вперед на 20 секунд. Таким чином до "півночі", що символізує глобальну катастрофу для всього людства, залишилося 100 секунд.

Про це повідомляє британське агентство ВВС.

Тепер годинник показує 23:58:20. Так близько до півночі стрілки не були ніколи.

Годинник було створено журналом Чиказького університету “Бюлетень вчених-атомників” у 1947 році, коли була усвідомлена можливість загибелі світу в ядерній катастрофі. Він призначений для попередження про можливі катастрофи.

У наші дні фахівці ради з науки і безпеки “Бюлетеня вчених-атомників” (Bulletin of Atomic Scientist) щорічно визначають позицію хвилинної стрілки годинника. При цьому вони консультуються з радою спонсорів, в яку входять 13 лауреатів Нобелівської премії.

Переведенням стрілок цього року члени ради хотіли попередити міжнародне співтовариство і світових лідерів, що цивілізація знаходиться ближче до апокаліпсису, ніж будь-коли раніше.

“Today the Bulletin of the Atomic Scientists moves the hands of the Doomsday Clock. It is 100 Seconds to Midnight,” — @RachelBronson1, President & CEO, Bulletin of the Atomic Scientists#DoomsdayClock pic.twitter.com/bxlf9TvEZu — Bulletin of the Atomic Scientists (@BulletinAtomic) January 23, 2020

Серед причин переведення стрілок вперед – зростання ядерної загрози через конфлікт США та Ірану, а також розірвання Договору про ракети середньої і меншої дальності. Крім того, представники “Бюлетеня вчених-атомників” відзначають відсутність прогресу в питанні роззброєння КНДР.

“Політичні конфлікти, пов’язані з ядерними програмами в Ірані і Північній Кореї, залишаються невирішеними і навіть загострюються. Російсько-американське співробітництво в галузі контролю над озброєннями та роззброєння практично відсутнє”, – відзначають вчені.

Ще однією небезпекою, що наближає людство до катастрофи, є зміни клімату.

У редакції журналу також відзначають, що минулого року “багато урядів використовували кібернетичні кампанії дезінформації, щоб посіяти недовіру до інститутів і серед націй, підриваючи внутрішні і міжнародні зусилля зі зміцнення миру і захисту планети”.

“Ситуація в галузі міжнародної безпеки є жахливою не лише тому, що ці загрози існують, а й тому, що світові лідери дозволили зруйнуватися міжнародній політичній інфраструктурі для протидії їм… Члени ради прямо попереджають лідерів та громадян по всьому світу про те, що ситуація в сфері міжнародної безпеки зараз більш небезпечна, ніж будь-коли, навіть у розпал холодної війни… До півночі залишилося 100 секунд. Годинник продовжує тікати. Потрібні негайні дії”, – наголошуються вчені.

Варто відзначити, що в 1947 році, коли з’явилися Годинник Судного дня, хвилинна стрілка була поставлена на позначці сім хвилин до півночі. З тих пір вона неодноразово переводилася.

Вперше позначки 23:58 години досягли в 1953 році, коли США і СРСР проводили випробування водневої бомби. Таке ж час було встановлено на Часах Судного дня в 2018 році.