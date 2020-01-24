Про це повідомляє британське агентство ВВС.
Тепер годинник показує 23:58:20. Так близько до півночі стрілки не були ніколи.
Годинник було створено журналом Чиказького університету “Бюлетень вчених-атомників” у 1947 році, коли була усвідомлена можливість загибелі світу в ядерній катастрофі. Він призначений для попередження про можливі катастрофи.
У наші дні фахівці ради з науки і безпеки “Бюлетеня вчених-атомників” (Bulletin of Atomic Scientist) щорічно визначають позицію хвилинної стрілки годинника. При цьому вони консультуються з радою спонсорів, в яку входять 13 лауреатів Нобелівської премії.
Переведенням стрілок цього року члени ради хотіли попередити міжнародне співтовариство і світових лідерів, що цивілізація знаходиться ближче до апокаліпсису, ніж будь-коли раніше.
“Today the Bulletin of the Atomic Scientists moves the hands of the Doomsday Clock. It is 100 Seconds to Midnight,” — @RachelBronson1, President & CEO, Bulletin of the Atomic Scientists#DoomsdayClock pic.twitter.com/bxlf9TvEZu
— Bulletin of the Atomic Scientists (@BulletinAtomic) January 23, 2020
Серед причин переведення стрілок вперед – зростання ядерної загрози через конфлікт США та Ірану, а також розірвання Договору про ракети середньої і меншої дальності. Крім того, представники “Бюлетеня вчених-атомників” відзначають відсутність прогресу в питанні роззброєння КНДР.
“Політичні конфлікти, пов’язані з ядерними програмами в Ірані і Північній Кореї, залишаються невирішеними і навіть загострюються. Російсько-американське співробітництво в галузі контролю над озброєннями та роззброєння практично відсутнє”, – відзначають вчені.
Ще однією небезпекою, що наближає людство до катастрофи, є зміни клімату.
У редакції журналу також відзначають, що минулого року “багато урядів використовували кібернетичні кампанії дезінформації, щоб посіяти недовіру до інститутів і серед націй, підриваючи внутрішні і міжнародні зусилля зі зміцнення миру і захисту планети”.
“Ситуація в галузі міжнародної безпеки є жахливою не лише тому, що ці загрози існують, а й тому, що світові лідери дозволили зруйнуватися міжнародній політичній інфраструктурі для протидії їм… Члени ради прямо попереджають лідерів та громадян по всьому світу про те, що ситуація в сфері міжнародної безпеки зараз більш небезпечна, ніж будь-коли, навіть у розпал холодної війни… До півночі залишилося 100 секунд. Годинник продовжує тікати. Потрібні негайні дії”, – наголошуються вчені.
Варто відзначити, що в 1947 році, коли з’явилися Годинник Судного дня, хвилинна стрілка була поставлена на позначці сім хвилин до півночі. З тих пір вона неодноразово переводилася.
Вперше позначки 23:58 години досягли в 1953 році, коли США і СРСР проводили випробування водневої бомби. Таке ж час було встановлено на Часах Судного дня в 2018 році.
- У січні минулого року стрілки Годинника Судного дня (Doomsday Clock) – символічного хронометра, що вимірює в хвилинах час, що залишився людству до загибелі, залишили на позначці 23:58.