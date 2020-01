Про це повідомляє британське агентство ВВС.

Тепер годинник показує 23:58:20. Так близько до півночі стрілки не були ніколи.

Годинник було створено журналом Чиказького університету “Бюлетень вчених-атомників” у 1947 році, коли була усвідомлена можливість загибелі світу в ядерній катастрофі. Він призначений для попередження про можливі катастрофи.

У наші дні фахівці ради з науки і безпеки “Бюлетеня вчених-атомників” (Bulletin of Atomic Scientist) щорічно визначають позицію хвилинної стрілки годинника. При цьому вони консультуються з радою спонсорів, в яку входять 13 лауреатів Нобелівської премії.

Переведенням стрілок цього року члени ради хотіли попередити міжнародне співтовариство і світових лідерів, що цивілізація знаходиться ближче до апокаліпсису, ніж будь-коли раніше.

“Today the Bulletin of the Atomic Scientists moves the hands of the Doomsday Clock. It is 100 Seconds to Midnight,” — @RachelBronson1, President & CEO, Bulletin of the Atomic Scientists#DoomsdayClock pic.twitter.com/bxlf9TvEZu

