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Чат-бот допоміг заблокувати більше 200 наркокрамниць у Telegram

Чат-бот для месенджера Telegram "СтопНаркотик" допоміг заблокувати понад 200 адрес наркокрамниць.

Неділя, 12 січня 2020, 17:35

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

“З моменту презентації з чат-ботом ознайомилися понад 14,3 тисяч користувачів Telegram, з яких 3,6 тисячі користувачів виявили бажання регулярно допомагати блокувати адреси наркокрамниць”, – йдеться в повідомленні.

Всього за час роботи чат-боту користувачі надіслали на перевірку: 4769 зображень, 7318 адрес у Telegram, а також 811 адрес веб-сайтів.

Зазначається, що наразі за допомогою громадян було заблоковано 214 адрес у Telegram, що використовувалися зловмисниками для незаконного розповсюдження наркотиків, у тому числі шість “наркокрамниць”, що працювали на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.

  • 16 травня співробітниками Державної прикордонної служби України (ДПСУ) спільно зі Службою безпеки (СБУ) під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області викрили та ліквідували діяльність злочинної групи, яка організувала канал контрабанди героїну з Російської Федерації в Україну і продавала наркотики в Одесі.
Теги: МВС, telegram, наркотики

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