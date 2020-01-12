Чат-бот допоміг заблокувати більше 200 наркокрамниць у Telegram

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

“З моменту презентації з чат-ботом ознайомилися понад 14,3 тисяч користувачів Telegram, з яких 3,6 тисячі користувачів виявили бажання регулярно допомагати блокувати адреси наркокрамниць”, – йдеться в повідомленні.

Всього за час роботи чат-боту користувачі надіслали на перевірку: 4769 зображень, 7318 адрес у Telegram, а також 811 адрес веб-сайтів.

Зазначається, що наразі за допомогою громадян було заблоковано 214 адрес у Telegram, що використовувалися зловмисниками для незаконного розповсюдження наркотиків, у тому числі шість “наркокрамниць”, що працювали на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.