ChatGPT нарешті запрацював в Україні, спричинивши цілу хвилю обговорень, ідей та жартів у ЗМІ та соцмережах.

Понад усякі сумніви, що цей штучний інтелект став справжнім переворотом у галузі технологій. Поки що він вчиться, і багато хто сприймає ChatGPT як нову забавку та загалом “цікаву штуку”. Але чи можна його вже на цьому етапі використовувати для вирішення задач у роботі маркетологів та SEO-спеціалістів?

Відділ маркетингу хостинг-провайдера Cityhost.ua протестував бота, щоб зрозуміти, на що він здатний.

Що вміє ChatGPT, а чого не вміє

Під час реєстрації на сайті система пропонує користувачам вступне слово про ChatGPT та правила роботи з ним. Якщо уважно прочитати послання розробників, це знімає багато запитань. Ось деякі тези:

Мета безкоштовного доступу — відкритий зворотній зв’язок, який дозволить зробити продукт більш безпечним. Бот може іноді генерувати некоректну інформацію або писати шкідливі інструкції. ChatGPT не створений для того, щоб давати поради. У чат-боті є заборона на генерацію чутливого контенту, який стосується дорослих тем, ворожнечі, жорстокості, дискримінації тощо. Бот запрограмований відхиляти непристойні запити. База даних ChatGPT обмежена 2021 роком, тому він мало знає про сучасні події.

Наприклад, ШІ досі не знає, що померла королева Великобританії Єлизавета ІІ.

Користувачі можуть виправляти ШІ, і їхні пропозиції будуть враховані. Але нейромережа не сприймає на віру все підряд — якщо співрозмовник повідомляє, що інформація неправдива або застаріла, ChatGPT подякує, візьме повідомлення до уваги, але без детальної перевірки не включить у базу.

Користувачі помітили, що штучний інтелект іноді перекручує факти або відверто їх видумує. Але ChatGPT — це мовна модель. Його першочергова задача — формувати тексти, максимально схожі на ті, що могла би написати людина. І з цим завданням він справляється. Бот оперує даними, які є в його базі та інтерпретує їх як уміє, але рівень людської логіки для нього поки недосяжний.

Втім, не варто недооцінювати ШІ — якщо дати ботові відверто неправдивий запит про загальновідомі факти, він здатен розпізнати фальсифікацію. Ми попросили його розповісти, як король Норвегії Фрідріх заснував Нью-Йорк у 2012 році. ChatGPT відповів, що це неправда, та видав реальну історію заснування міста.

Завдяки відкритому тестуванню база штучного інтелекта скоро буде максимально багатою. Але чи навчиться він відрізняти правду від брехні в усіх випадках?

До речі, раніше ми вже тестували іншу нейромережу, яка генерує картинки за текстовими запитами та написали статтю з докладною інструкцією, як користуватися Midjourney.

Як можна використати ChatGPT для створення контенту та SEO-просування

Перше, про що подумали спеціалісти з digital-галузі (і не лише вони) — а як його можна використати для роботи? Ми спробували дати йому кілька завдань та дізнатися, як з ними впорається ChatGPT.

Написання статей

Всі існуючі до того ШІ генерували дуже недосконалі тексти. ChatGPT пише набагато краще за рядову нейромережу, тож виникає спокуса взяти його в штат замість копірайтера. Особливо важливо те, що він видає унікальні відповіді, а не просто копіпастить Вікіпедію.

За допомогою чат-бота нами було згенеровано кілька текстів на різні теми.

Об’ємний матеріал про бази даних, написаний за структурою. Простіше кажучи, текст був зібраний із відповідей чат-бота на ряд запитів “Що таке база даних”, “Що таке СУБД”, “Наведи приклад бази даних” тощо.

Скомпонувавши відповіді разом, ми отримали майже статтю, яку спеціалісти техпідтримки оцінили як достовірну по фактажу. Якщо ж говорити про мову написання — вийшло доволі сухо і нецікаво. Але пам’ятаймо, що ми мали справу з технічним текстом.

Стаття про безкоштовні сервіси для SEO-аналітики для використання в Україні. Тут бот теж непогано впорався, щоправда, включивши до списку платні сервіси Ahrefs та Serpstat. Але раніше вони дійсно мали безкоштовні пакети, і стали повністю платні лише нещодавно. Статті на теми “Як боротися з перфекціонізмом” та “Як вибрати телефон для дівчини”. Останні дві замітки вийшли дуже добре, навіть складно повірити, що вони написані ШІ. Мова більш олюднена, а поради дійсно корисні.

В бота обмежена кількість символів для відповідей, тож його коротенькі “статті” складають всього 1600 знаків.

Збір ключів для статті

ChatGPT допоміг зібрати високочастотні ключі для статті про лінкбілдінг та про хостинг. Після перевірки стало зрозуміло, що приблизно половина ключів була із низькою та середньою частотністю. Але загалом вийшло пристойне семантичне ядро, яке можна використовувати для роботи майже повністю.

Написання структури статті

ChatGPT отримав задачу прописати плани для таких статей:

Що таке аутріч. Як створити електронну пошту на домені. Що таке маркетинг.

Під час цього випробування ШІ також показав себе добре. Щоправда, він не дуже зрозумів, що таке “аутріч”, і вирішив, що це якийсь маркетинг. З планів, який склав бот, можна використати більшу частину пунктів, і його генерація була корисна для роздумів.

Теми для галузевого ключа

Потім ChatGPT отримав задачу із зірочкою: придумати теми для п’яти статей українською мовою про те, для чого потрібна оренда сервера, де в назві буде високочастотний пошуковий ключ. Бот задумався і видав п’ять доволі цікавих тем. Вважаємо, що цю задачу він виконав найкраще.

У підсумку можна сказати, що бот непогано справляється із задачами і може частково автоматизувати процеси. Надані ним результати постійно потрібно перевіряти, і ми би їх радили використовувати не як готовий матеріал, а скоріше як джерело натхнення для нових ідей.

Чи буде Google песимізувати сайти за використання генерованого контенту

SEO-спеціалісти знають, що Google негативно ставиться до згенерованих текстів на сайтах і песимізує їх у видачі. Тому постає логічне запитання — а чи варто використовувати ChatGPT для генерації контенту?

Піклуючись про те, щоб студенти не писали за допомогою ШІ контрольні роботи, Open AI випустив класифікатор тексту, який має аналізувати та розпізнавати створене нейромережею. Тести показали, що власна система творців штучного інтелекту не може впевнено розпізнати його тексти.

Ми теж здійснили перевірку:

Статтю про бази даних, зібрану з кількох відповідей та трохи відредаговану, класифікатор розпізнав як unclear if it is — незрозуміло, чи текст створений ШІ. Короткі замітки про те, як боротися із перфекціонізмом та як вибрати телефон для дівчини (не відредаговані), класифікатор визначив як likely AI-generated — вірогідно, створено ШІ. Статтю, написану людиною, він позначив як very unlikely AI-generated — малоймовірно, що текст згенеровано.

Можна припустити, при глибокому редагуванні статтю не буде розпізнано, як згенеровану. Але це не точно.

Також не варто забувати, що інвестор OpenAI — Microsoft, а Google у цій всій історії виступає як конкурент. Які алгоритми він впровадить для розпізнавання машинних текстів такого високого рівня — залишається тільки здогадуватися.

Ми для себе вирішили ставитися обережно до ідеї створення текстів за допомогою ChatGPT, і в будь-якому разі ретельно їх перевіряти, редагувати та максимально олюднювати.

Чи стане ChatGPT частиною роботи в digital-маркетингу та SEO?

Ця новинка ще перебуває на стадії експерименту. Впевнено говорити про те, що її можна повноцінно використовувати для роботи, не варто.

Зараз ChatGPT може бути хорошим помічником, здатним подати певні ідеї, створити основу для статті, зібрати ключі та робити іншу рутинну роботу. Але покладатися на нього, як на повноправного працівника, ми б не радили — це лише інструмент, до того ж недосконалий. Він потребує постійного контролю та фактчекінгу.

Крім того, ніхто не знає, що буде з ChatGPT після завершення тестового періоду. Зараз він безкоштовний, але можливо, скоро користування сервісом буде коштувати значно дорожче. Або ж доступ просто закриють і бот стане частиною пошукової мережі, як і планувалося. Навряд чи інвестори вкладали мільйони, щоб створити крутий безкоштовний інструмент для SEO-спеціалістів. Тож чекаємо і спостерігаємо.