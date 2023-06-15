Джерело: AP.

Як повідомляється, послухати експериментальну службу прийшли понад 300 осіб.

“Дорогі друзі, для мене велика честь стояти на цьому місці і проповідувати вам у ролі першого штучного інтелекту на з’їзді протестантів у Німеччині цього року”, — відзначив аватар.

Служба тривала 40 хвилин та складалася із проповіді, молитов та музики. Творцями церковної проповіді стали ChatGPT та Йонас Зіммерляйн, теолог та філософ з Віденського університету. Науковець пояснив, що скоріше “супроводжував” службу, оскільки 98% тексту написано за допомогою чат-боту.

“Я звернувся до штучного інтелекту: “Ми на церковному конгресі, ти проповідник, як виглядатиме церковна служба?””, — розповів Зіммерляйн. Він також попросив включити псалми, молитви та благословення наприкінці.

Під час своєї проповіді штучний інтелект розповів слухачам про необхідність залишити минуле позаду, зосередитися на проблемах сьогодення, подолати страх смерті та ніколи не втрачати віри в Ісуса Христа.

Службу “вели” чотири різні проповідники-аватари: двоє молодих чоловіків і дві жінки. Зазначається, що іноді аватари ненавмисно викликали сміх парафіян. Деякі з них сприймали проповідь скоріше як шоу та із задоволенням знімали її на камеру, інші ж були налаштовані критичніше і відмовлялися спільно читати “Отче наш”.

ДОВІДКОВО. 14 червня Європейський парламент схвалив проєкт, який буде в основі майбутнього закону щодо правил регулювання штучного інтелекту (ШІ).

Після схвалення плану законодавці розпочнуть переговори з 27 країнами-членами ЄС щодо остаточного варіанту закону. Якщо Брюссель досягне своєї амбітної мети ухвалити його до кінця року, це буде перший у світі закон, що регулює ШІ.

Проте закон зможе набути чинності не раніше 2026 року, що змусить Євросоюз наполягати на укладенні добровільних тимчасових пактів з технологічними компаніями.

Закон регулюватиме ШІ відповідно до рівня ризику: чим вищий він для прав чи здоров’я людей, тим більше зобов’язань. Список високого ризику включає штучний інтелект в освіті, критичній інфраструктурі, громадському порядку та управлінні міграцією.

Особливі вимоги будуть до генеративних систем, таких як ChatGPT і DALL-E, що здатні створювати текст, зображення, аудіо та медіафайли. Вони муситимуть інформувати користувачів про те, що контент створено штучним інтелектом, а не людиною.