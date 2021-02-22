Через тиждень після того, як популярний застосунок для аудіочатів Clubhouse заявив, що робить кроки для запобігання крадіжки даних користувачів, по щонайменше один зловмисник довів, що може публікувати аудіо з платформи.

Про це повідомляє Bloomberg.

Цими вихідними невідомий користувач зміг транслювати аудіопотоки Clubhouse з “кількох кімнат” на свій сторонній сайт. Про це повідомила прессекретар Clubhouse Риму Банас.

Хоча компанія заявила, що назавжди заблокувала цього користувача і ввела нові заходи безпеки, щоб запобігти подібному, дослідники припускають, що платформа просто не може давати такі обіцянки.

Дослідники зі Стенфордського центру з вивчення політики щодо Інтернету (Stanford Internet Observatory, SIO) вважають, що користувачі Clubhouse повинні спілкуватися з розрахунком на те, що всі розмови записуються.

“Clubhouse не може давати жодних обіцянок про конфіденційність розмов, що проводяться в будь-якій точці світу”, – сказав директор SIO і колишній керівник служби безпеки Facebook Алекс Стамос.

Стамос і його команда також змогли підтвердити, що Clubhouse покладається на стартап під назвою Agora, що знаходиться в Шанхаї, для виконання більшої частини своїх внутрішніх операцій. За його словами, в той час як Clubhouse відповідає за користувальницький інтерфейс (додавання нових друзів, пошук кімнат і т.п.), сама платформа покладається на китайську компанію для обробки всього трафіку даних і звуку.

Стамос вважає, що залежність Clubhouse від Agora викликає серйозні побоювання з приводу конфіденційності, особливо для громадян Китаю і дисидентів, які вважають, що їхні розмови знаходяться поза досяжністю держави.

Agora заявила, що не може коментувати протоколи безпеки або конфіденційності Clubhouse і наполягала на тому, що не зберігає і не передає особисту інформацію жодному зі своїх клієнтів (Clubhouse є лише одним з багатьох).

“Ми прагнемо зробити наші продукти максимально безпечними”, – заявили в компанії.

Хакер, що вкрав аудіо з Clubhouse, побудував свою власну систему на основі інструментарію JavaScript, який використовувався для компіляції програми.

Тиждень тому SIO опублікував звіт, в якому йдеться про те, що метадані з чату Clubhouse “ретранслюються на сервери, які, як ми вважаємо, розміщені в Китаї”.

Експерти SIO стверджують, що за китайськими законами Agora зобов’язана допомагати уряду Китаю в прослуховуванні і аналізі записів, якщо влада вважатиме це справою національної безпеки.