Чеченець, який вбив французького вчителя, мав статус біженця: деталі злочину

Про це повідомив французький прокурор з боротьби з тероризмом Жан Рікар, інформує France 24.

Що відомо про нападника?

За словами Рікара, нападник народився в Москві. Йому було 18 років. У березні 2020 року хлопець отримав посвідку на проживання у Франції на десять років.

За даними видання Le Figaro, вбивцю звали Абдулах А. Він не знаходився у списку радикалів, але входив до банди в комуні Еран, одним з членів якої був ісламіст

Причини та мотиви злочину

Причиною вбивства, ймовірно, стало те, що вчитель на уроці показував карикатури на пророка Мухаммеда. Це начебто зачепило релігійні почуття хлопця.

Напередодні вбивства педагог Семюель Петі звернувся в поліцію зі скаргою про те, що йому надішли погрози щодо його викладацьких методів. Раніше у жовтні викладач показував на своєму уроці карикатури на пророка Мухаммеда. Вбивця не був студентом коледжу, в якому викладав педагог. За словами свідків, перед убивством хлопець підходив до студентів і просив показати вчителя.

Деталі вбивства

Чеченець скоїв напад на 47-річного вчителя біля середньої школи міста Конфлан-Сент-Онорін, що за 25 км від центру Парижа. Завдавши серію різаних ран в області шиї, вбивця відрізав голову своїй жертві.

Очевидці розповіли поліції, що в момент нападу злочинець вигукнув “Аллах акбар”.

Рікар розповів, що на слід вбивці слідчі вийшли миттєво. Він опублікував у соціальних мережах фотографію своєї жертви, хизуючись своїм вчинком. Через декілька хвилин після публікації вбивцю застрелили під час затримання, оскільки він погрожував ножем поліцейським.

#FranceBeheading

The teacher was “killed because he was teaching students freedom of speech,the freedom to believe & not believe,”said @EmmanuelMacron.

Before showing the caricature,he took the Muslim students out of the class saying “Go out,I don’t want it to hurt your feelings” https://t.co/7S7gEaJUZ4 pic.twitter.com/0sBrSB5Vu7

— Palki Sharma (@palkisu) October 17, 2020