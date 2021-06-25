Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Торнадо зірвав дахи ряду будівель в південних районах Брецлав і Годонін, викорчувавши дерева і перевернувши автомобілі, а половина села Груска була зруйнована смерчем.
Ураган також викликав серйозні перебої в дорожньому русі і відключення електрики, заблокувавши цілі автомагістралі і залишивши без електрики понад 100 000 будинків за ніч.
Зазначається, що найбільш постраждалі місця виглядали як зона бойових дій.
BREAKING: Tornado causes major damage in the Czech Republic pic.twitter.com/TdSm87Z4gG
— BNO News (@BNONews) June 24, 2021
“Це був апокаліпсис. Всюди була кров, і безпорадні люди плакали. Вони врятували свої життя і втратили дах над головою”, – сказав директор госпіталю Годоніні Антонін Тесарік.
Через негоду рятувальники оголосили надзвичайну ситуацію. Були задіяні рятувальні команди з усієї країни, а також із сусідніх Австрії та Словаччини.
- Раніше на дві китайські провінції обрушилося торнадо, внаслідок чого загинули 12 осіб, ще сотні отримали поранення.