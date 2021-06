Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Торнадо зірвав дахи ряду будівель в південних районах Брецлав і Годонін, викорчувавши дерева і перевернувши автомобілі, а половина села Груска була зруйнована смерчем.

Ураган також викликав серйозні перебої в дорожньому русі і відключення електрики, заблокувавши цілі автомагістралі і залишивши без електрики понад 100 000 будинків за ніч.

Зазначається, що найбільш постраждалі місця виглядали як зона бойових дій.

BREAKING: Tornado causes major damage in the Czech Republic pic.twitter.com/TdSm87Z4gG

— BNO News (@BNONews) June 24, 2021