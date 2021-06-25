Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Торнадо зірвав дахи ряду будівель в південних районах Брецлав і Годонін, викорчувавши дерева і перевернувши автомобілі, а половина села Груска була зруйнована смерчем.

Ураган також викликав серйозні перебої в дорожньому русі і відключення електрики, заблокувавши цілі автомагістралі і залишивши без електрики понад 100 000 будинків за ніч.

Зазначається, що найбільш постраждалі місця виглядали як зона бойових дій.

BREAKING: Tornado causes major damage in the Czech Republic pic.twitter.com/TdSm87Z4gG — BNO News (@BNONews) June 24, 2021

“Це був апокаліпсис. Всюди була кров, і безпорадні люди плакали. Вони врятували свої життя і втратили дах над головою”, – сказав директор госпіталю Годоніні Антонін Тесарік.

Через негоду рятувальники оголосили надзвичайну ситуацію. Були задіяні рятувальні команди з усієї країни, а також із сусідніх Австрії та Словаччини.