Посольства Чеської Республіки в Україні відновлюють прийом заявок на видачу віз окремим категоріям працівників з України.

Про це повідомляє Radio Prague International.

Генеральне консульство у Львові розпочало приймати візові анкети та документи в п’ятницю 22 травня. Посольство Чехії в Києві відкриє консульський відділ з наступного тижня.

“Після повторних переговорів з українською владою нам вдалося досягти домовленості та частково відновити візовий процес. Чеська економіка потребує українських працівників. Ми прагнемо спростити ситуацію в чеській охороні здоров’я та сільському господарстві, яким не вистачає сезонних працівників з-за кордону”, – зазначив глава МЗС країни Томаш Петршичек.

Також подати заяву на продовження посвідки на постійне проживання на території Чехії зможуть українські висококваліфіковані кадри у сфері охорони здоров’я, у сфері соціальних послуг, а також наукові співробітники, студенти та їхні родичі, які наразі знаходяться в Чеській Республіці.