Про це повідомляє Radio Prague International.
Генеральне консульство у Львові розпочало приймати візові анкети та документи в п’ятницю 22 травня. Посольство Чехії в Києві відкриє консульський відділ з наступного тижня.
“Після повторних переговорів з українською владою нам вдалося досягти домовленості та частково відновити візовий процес. Чеська економіка потребує українських працівників. Ми прагнемо спростити ситуацію в чеській охороні здоров’я та сільському господарстві, яким не вистачає сезонних працівників з-за кордону”, – зазначив глава МЗС країни Томаш Петршичек.
Також подати заяву на продовження посвідки на постійне проживання на території Чехії зможуть українські висококваліфіковані кадри у сфері охорони здоров’я, у сфері соціальних послуг, а також наукові співробітники, студенти та їхні родичі, які наразі знаходяться в Чеській Республіці.
- Раніше повідомлялося, що Чехія в кінці травня скасує обов’язковий масковий режим на вулиці.