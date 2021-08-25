Чехія дозволила вільний в’їзд для українців: на яких умовах

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.
З 25 серпня в’їзд до Чехії дозволено окремим групам громадян України за наявності документа, що підтверджує проходження повного курсу вакцинації. При цьому визнаються лише щеплення препаратами, схваленими Європейським агентством з лікарських засобів:
- Vaxzevria (AstraZeneca),
- Spikevax (Moderna),
- Comirnaty (Pfizer / BioNTech),
- Janssen,
- Covishield.
Російська вакцина “Спутник” не визнана в цій країні.
Для підтвердження проходження цієї процедури слід отримати в додатку “Дія” сертифікат про проходження вакцинації встановленого зразка.
При цьому, в’їзд дозволений українцям, які отримали другу дозу вакцини не менше ніж за 14 днів до в’їзду, за умови наявності сертифіката про повний курс вакцинації, виготовленого англійською мовою із зазначенням персональних даних про вакциновану особу, типу вакцини, ідентифікаційними даними установи, яка видала сертифікат, а також можливості віддаленої перевірки зазначених у письмовому підтвердженні даних (через QR-код).
Необхідно також мати з собою медичну страховку і заповнений перед виїздом до країни формуляр, доступний за посиланням: https://plf.uzis.cz/.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив активізувати аудит українського COVID-сертифіката для поїздок до країн Європейського Союзу. Українці зможуть згенерувати цей документ у державному застосунку “Дія” та на порталі. Очікується, що невдовзі його можна буде також отримати у сімейного лікаря.
- Водночас в контактному центрі Міністерства охорони здоров’я не знають, коли в Україні почнуть видавати міжнародні сертифікати про вакцинацію проти COVID-19. Зазначається, що ці сертифікати поки будуть доступні у цифровому варіанті, а паперові варіанти можна буде отримати восени.