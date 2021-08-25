Чехія дозволила вільний в’їзд для українців: на яких умовах

Відсьогодні Чехія послабила обмеження для в'їзду українців, як і більшість країн ЄС. Влада цієї країни частково скасувала обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу, що було введено 5 лютого 2021 року.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

З 25 серпня в’їзд до Чехії дозволено окремим групам громадян України за наявності документа, що підтверджує проходження повного курсу вакцинації. При цьому визнаються лише щеплення препаратами, схваленими Європейським агентством з лікарських засобів:

Vaxzevria (AstraZeneca),

Spikevax (Moderna),

Comirnaty (Pfizer / BioNTech),

Janssen,

Covishield.

Російська вакцина “Спутник” не визнана в цій країні.

Для підтвердження проходження цієї процедури слід отримати в додатку “Дія” сертифікат про проходження вакцинації встановленого зразка.

При цьому, в’їзд дозволений українцям, які отримали другу дозу вакцини не менше ніж за 14 днів до в’їзду, за умови наявності сертифіката про повний курс вакцинації, виготовленого англійською мовою із зазначенням персональних даних про вакциновану особу, типу вакцини, ідентифікаційними даними установи, яка видала сертифікат, а також можливості віддаленої перевірки зазначених у письмовому підтвердженні даних (через QR-код).

Необхідно також мати з собою медичну страховку і заповнений перед виїздом до країни формуляр, доступний за посиланням: https://plf.uzis.cz/.