Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршичек нагородив депутата Верховної Ради України від "ЄС", лідера кримських татар Мустафу Джемілєва медаллю "За заслуги у дипломатії".

Про це проінформували в МЗС Чехії.

“Від імені міністра Томаша Петршичека посол Чехії в Україні Радек Матула вручив медаль “За заслуги в дипломатії” Мустафі Джемілєву — лідеру кримських татар, невтомному дисиденту, довічному правозахиснику, який протягом багатьох років переслідувався радянською владою”, — йдеться в повідомленні.

Хто такий Мустафа Джемілєв?

Мустафа Джемілєв (нар. 13 листопада 1943 року) — правозахисник і дисидент, український політичний діяч, один з лідерів кримськотатарського національного руху.

Він є одним із засновників і членом Ініціативної групи із захисту прав людини в СРСР. Переслідувався радянською владою через політичні погляді. Загалом 7 разів поставав перед судом, 15 років провів в місцях позбавлення волі.

Впродовж 22 років після здобуття Україною незалежності Джемілєв був головою Меджлісу кримськотатарського народу. Наступні 5 років Джемілєв був уповноваженим президента у справах кримськотатарського народу.

Крім того, Джемілєв є народним депутатом вже 7 скликань поспіль, наразі представляє політсилу “Європейська Солідарність”.

Під час незаконного анексії Росією Криму Джемілєв підтримав територіальну цілісність України. Наприкінці 2015 року виступив одним з організаторів блокади півострова.

Джемілєв переконаний, що Крим буде звільнено від російської окупації, і вважає, що кримчани мають чинити мирний ненасильницький опір “владі”.