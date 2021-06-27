Футбольна збірна Чехії в неділю, 27 червня, виборола місце у чвертьфіналі Євро-2020 після перемоги над Нідерландами на стадіоні "Пушкаш Арена" в Будапешті.

Про це повідомлє видання Sport.ua.

Перший тайм завершився без голів. У другому таймі Нідерланди опинилися в меншості – Маттейс Де Лігт отримав червону картку за гру рукою.

Чехія скористалася перевагою. Томаш Голеш забив перший гол на 68-й хвилині. Патрік Шик забив другий м’яч на 80-й хвилині.

⏰ RESULT ⏰ 😮 Did you see that coming? 🇨🇿 Holeš & Schick on target as the Czech Republic book their place in the quarter-finals 👏

🇳🇱 Netherlands exit after defeat in the round of 16#EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 27, 2021

Нідерланди – Чехія – 0:2.

Голи: Голеш, 68, Шик, 80.

Жовта картка: Думфріс, 46, де Йонг, 85 – Цоуфал, 56.

Червона картка: де Лігт, 54 (фол останньої надії).

Нідерланди: Стекеленбург, Думфріс, де Врей, де Лігт, Блінд (Тімбер, 81), ван Аанхольт (Бергхейс, 81), де Роон (Вегхорст, 73), Вейналдум, Ф. де Йонг, Депай, Мален (Промес, 57).

Чехія: Вацлик, Цоуфал, Челустка, Калас, Кадержабек, Голеш (Крал, 85), Соучек, Масопуст (Янкто, 79), Барак (Саділек, 9+2), Шевчик (Гложек, 85), Шик (Крменчик, 90+2).

Арбітр: Сергій Карасьов (Росія).

Нагадаємо, що збірна України зіграє в 1/8 фіналу “Євро-2020” проти Швеції. Матч заплановано на 29 червня в шотландському Глазго. Початок – 22:00.

Потрапити до плей-офф Україна змогла після останнього туру в групі E, де Іспанія розгромила Словаччину (5:0), а Швеція перемогла Польщу (3:2). Відтак, третє місце у групі посіла Словаччина. Хоча у неї стільки ж очок, що і в України, за різницею м’ячів словаки поступаються – саме це і вивело Україну до плей-офф.

Переможець матчу вийде в 1/4 фіналу і зіграє із переможцем пари Англія – ​​Німеччина. Чвертьфінал пройде у Римі.