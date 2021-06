Про це повідомлє видання Sport.ua.

Перший тайм завершився без голів. У другому таймі Нідерланди опинилися в меншості – Маттейс Де Лігт отримав червону картку за гру рукою.

Чехія скористалася перевагою. Томаш Голеш забив перший гол на 68-й хвилині. Патрік Шик забив другий м’яч на 80-й хвилині.

🇨🇿 Holeš & Schick on target as the Czech Republic book their place in the quarter-finals 👏

🇳🇱 Netherlands exit after defeat in the round of 16#EURO2020

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 27, 2021