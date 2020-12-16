У Чехії почали масове тестування на COVID-19 - всі бажаючі можуть здати швидкий тест на антигени.

Про це повідомляє Idnes.

Так, тепер можна вибрати найближчий центр тестування і записатися онлайн на певну дату і час – щоб запобігти черги. Результат тесту можна буде дізнатися вже через двадцять хвилин.

Щоб здати тест, потрібно прийти з документами і надати для реєстрації свої контакти. Якщо за результатами антиген-тесту буде підозра на зараження, людину направлять на ПЛР-тест.

Зараз в Чехії існує 700 пунктів тестування, але планується відкриття нових.

Соцопитування показує, що близько 40% громадян зацікавлені здати тест. За два дні до початку роботи пунктів через онлайн-портал зареєструвалося більше 18 000 чоловік, більшість з них – в останні дні перед Різдвом.

Витрати на тестування покриває медична страховка. Протестуватися повторно можна буде кожні наступні п’ять днів.