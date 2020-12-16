Про це повідомляє Idnes.
Так, тепер можна вибрати найближчий центр тестування і записатися онлайн на певну дату і час – щоб запобігти черги. Результат тесту можна буде дізнатися вже через двадцять хвилин.
Щоб здати тест, потрібно прийти з документами і надати для реєстрації свої контакти. Якщо за результатами антиген-тесту буде підозра на зараження, людину направлять на ПЛР-тест.
Зараз в Чехії існує 700 пунктів тестування, але планується відкриття нових.
Соцопитування показує, що близько 40% громадян зацікавлені здати тест. За два дні до початку роботи пунктів через онлайн-портал зареєструвалося більше 18 000 чоловік, більшість з них – в останні дні перед Різдвом.
Витрати на тестування покриває медична страховка. Протестуватися повторно можна буде кожні наступні п’ять днів.
- Раніше повідомлялося, що уряд Чехії заборонив торгівлю напоями “з собою” через ризик поширення COVID-19.
- 26 листопада, прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що парламент країни має намір організувати безкоштовне тестування на COVID-19 до Різдва. Зробити тест на антиген зможуть всі охочі громадяни.