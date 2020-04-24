Уряд Чехії ухвалив рішення з 24 квітня дозволити громадянам вільно пересуватися по країні і за її межами, відкривши кордон.

Про це повідомляє місцеве видання Prague morning.

Карантинні обмеження в зв’язку з пандемією коронавірусу діяли в країні з 12 березня.

“Ми прийняли рішення скасувати з п’ятниці, 24 квітня, заборона на вільне пересування громадян в Чехії”, – повідомив міністр охорони здоров’я Адам Войтех.

Якщо хтось із громадян Чехії захоче виїхати за межі держави, то при поверненні потрібно буде пред’явити медичне підтвердження про негативний результат аналізу на коронавірус або дотримуватися двотижневого домашнього карантину.

“Можна виїхати за кордон навіть на відпочинок. Але коли хтось повертається, він повинен бути COVID-негативним, з доказом тесту або проходити двотижневий карантин”, – сказав Войтех.

При цьому, негативному тесту повинно бути не більше чотирьох днів.

Серед іншого, в країні дозволять зустрічатися групам по 10 чоловік.

Також в уряді зазначили, що розглядають можливість скорочення на два тижні плану по ослабленню карантину.