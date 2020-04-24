Про це повідомляє місцеве видання Prague morning.
Карантинні обмеження в зв’язку з пандемією коронавірусу діяли в країні з 12 березня.
“Ми прийняли рішення скасувати з п’ятниці, 24 квітня, заборона на вільне пересування громадян в Чехії”, – повідомив міністр охорони здоров’я Адам Войтех.
Якщо хтось із громадян Чехії захоче виїхати за межі держави, то при поверненні потрібно буде пред’явити медичне підтвердження про негативний результат аналізу на коронавірус або дотримуватися двотижневого домашнього карантину.
“Можна виїхати за кордон навіть на відпочинок. Але коли хтось повертається, він повинен бути COVID-негативним, з доказом тесту або проходити двотижневий карантин”, – сказав Войтех.
При цьому, негативному тесту повинно бути не більше чотирьох днів.
Серед іншого, в країні дозволять зустрічатися групам по 10 чоловік.
Також в уряді зазначили, що розглядають можливість скорочення на два тижні плану по ослабленню карантину.
- 21 квітня стало відомо, що влада Австрії мають намір ще більше послабити карантинні обмеження, введені через пандемію коронавірусу. Так, з 15 травня в країні хочуть відкрити для відвідування ресторани та церкви.
- Влада Польщі анонсували поетапний вихід з карантину з 19 квітня. “Масочний режим” для громадян почав діяти 16 квітня.
- У Словаччині пом’якшують карантинні обмеження. Вже з середи, 22 квітня, в державі відкриють всі магазини та установи, площа яких становить менше 300 метрів квадратних. Також будуть відкриті ресторани і бари з роботою на винос.