Із 15 червня чехи зможуть почати подорожувати Європою без необхідноті здавати тест на коронавірус після повернення.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Чехії Адам Войтех у Twitter.

“Із 15 червня ми зможемо почати подорожувати Європою. Уряд схвалив список безпечних для поїздок країн”, – зазначив міністр.

До посту він також додав відповідну мапу.

У список найбільш безпечних країн потрапили Німеччина, Австрія, Швейцарія, Фінляндія, Ісландія, Румунія, Болгарії, Греція, Кіпр, Угорщина, Словаччина, Словенія, країни Балтії.

Найбільш епідеміологічно небезпечні серед європейських країн – Велика Британія і Швеція. Після повернення з цих держав потрібно буде здати тест на коронавірус.