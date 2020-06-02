Про це повідомив міністр охорони здоров’я Чехії Адам Войтех у Twitter.
“Із 15 червня ми зможемо почати подорожувати Європою. Уряд схвалив список безпечних для поїздок країн”, – зазначив міністр.
До посту він також додав відповідну мапу.
У список найбільш безпечних країн потрапили Німеччина, Австрія, Швейцарія, Фінляндія, Ісландія, Румунія, Болгарії, Греція, Кіпр, Угорщина, Словаччина, Словенія, країни Балтії.
Найбільш епідеміологічно небезпечні серед європейських країн – Велика Британія і Швеція. Після повернення з цих держав потрібно буде здати тест на коронавірус.
- Раніше повідомлялося, що Чехія в червні відкриє кордони зі Словаччиною та Австрією