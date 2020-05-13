Про це повідомляє британське агентство Reuters.
Уточнюється, що в Чеській Республіці мають намір відкрити кордони зі Словаччиною та Австрією 8 червня.
За словами голови уряду Андрія Бабіша, кордони планують відкрити до початку туристичного сезону влітку для того, щоб жителі всіх трьох країн могли подорожувати вільно.
“Думаю, може статися, що 8 або 15 червня наші три країни відкриються разом”, – сказав він.
Водночас прем’єр зазначив, що Чехія в даний момент не веде переговорів про відкриття кордонів з Німеччиною, тому що там ситуація з поширенням коронавірусу не така стабільна.
Станом на 13 травня в Чехії було офіційно підтверджено 8223 випадків зараження коронавірусом. 284 людини померли від COVID-19.
- Країни Євросоюзу вже почали поступове пом’якшення заходів карантину, в залежності від ситуації в системі охорони здоров’я, а також — залежно від кількості випадків зараження і смертей через коронавірус.