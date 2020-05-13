У Чехії планують вже в червні відкрити кордони з Австрією і Словаччиною.

Про це повідомляє британське агентство Reuters.

Уточнюється, що в Чеській Республіці мають намір відкрити кордони зі Словаччиною та Австрією 8 червня.

За словами голови уряду Андрія Бабіша, кордони планують відкрити до початку туристичного сезону влітку для того, щоб жителі всіх трьох країн могли подорожувати вільно.

“Думаю, може статися, що 8 або 15 червня наші три країни відкриються разом”, – сказав він.

Водночас прем’єр зазначив, що Чехія в даний момент не веде переговорів про відкриття кордонів з Німеччиною, тому що там ситуація з поширенням коронавірусу не така стабільна.

Станом на 13 травня в Чехії було офіційно підтверджено 8223 випадків зараження коронавірусом. 284 людини померли від COVID-19.