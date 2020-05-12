Про це заявив міністр охорони здоров’я Чехії Адам Войтех, повідомляє місцеве видання Expats.
В уряді зазначили, що маски все ще будуть потрібні при роботі або відвідуванні закритих приміщень. В тому числі, маски потрібно буде одягати в громадському транспорті, при відвідуванні магазинів і ТРЦ, театрів, кіно, ресторанів і так далі.
Дотримання “маскового режиму” збережеться для масових заходів на відкритому повітрі.
Також в повідомленні сказано, що з 25 травня в країні можуть повністю дозволити роботу ресторанів, а також зоопарків і місцевих пам’яток.
Вимога повсюди носити маску закінчиться тільки після того, як поширення коронавірусу буде повністю зупинено.
- Уряд Чехії ухвалив рішення з 24 квітня дозволити громадянам вільно пересуватися по країні і за її межами, відкривши кордон.
- Чехія поступово знімає карантинні обмеження. З 27 квітня в країні відкрили магазини площею до 2500 кв.м. (крім продуктових, які і так залишалися відкритими), а також тренажерні зали, зоопарки та ботанічні сади, з 11 травня – інші магазини і торгові центри, з 25 травня – ресторани, готелі, театри і все інше.