Про це заявив міністр охорони здоров’я Чехії Адам Войтех, повідомляє місцеве видання Expats.

В уряді зазначили, що маски все ще будуть потрібні при роботі або відвідуванні закритих приміщень. В тому числі, маски потрібно буде одягати в громадському транспорті, при відвідуванні магазинів і ТРЦ, театрів, кіно, ресторанів і так далі.

Дотримання “маскового режиму” збережеться для масових заходів на відкритому повітрі.

Також в повідомленні сказано, що з 25 травня в країні можуть повністю дозволити роботу ресторанів, а також зоопарків і місцевих пам’яток.

Вимога повсюди носити маску закінчиться тільки після того, як поширення коронавірусу буде повністю зупинено.