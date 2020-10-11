Чехія прийняла на лікування 43 громадянина Білорусі, важко травмованих під час розгону білоруськими силовиками мирних протестів проти режиму Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Чехії.

Голова МВС Чехії Ян Хамачек заявив, що більшість пацієнтів вже перенесло операції.

“Фізичні і психологічні травми у білорусів серйозніше, ніж ми очікували. Сюди входять вогнепальні поранення, численні переломи всього тіла, травми очей і вух після вибуху гранати, деякі люди мають ознаки катувань”, – повідомив Хамачек.

МВС Чехії координує надання медичної допомоги пацієнтам у віці від 15 до 56 років за допомогою МЗС, МОЗ, Міноборони країни і лікарів-партнерів.