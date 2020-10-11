Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Чехії.
Голова МВС Чехії Ян Хамачек заявив, що більшість пацієнтів вже перенесло операції.
“Фізичні і психологічні травми у білорусів серйозніше, ніж ми очікували. Сюди входять вогнепальні поранення, численні переломи всього тіла, травми очей і вух після вибуху гранати, деякі люди мають ознаки катувань”, – повідомив Хамачек.
МВС Чехії координує надання медичної допомоги пацієнтам у віці від 15 до 56 років за допомогою МЗС, МОЗ, Міноборони країни і лікарів-партнерів.
- У Білорусі тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. У день виборів у країні спалахнули протести, які тривають і досі. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли у 33 містах, було затримано близько 3000 осіб, поранено 89 осіб.
- 19 серпня у військовому шпиталі Мінська помер 43-річний житель міста Брест Геннадій Шутов. У нього стріляли силовики під час протестів.
- 15 серпня в Мінську відбулося прощання з Олександром Тарайковським, який загинув під час протестів 10 серпня на вулиці Притицького. Попрощатися із загиблим вийшли тисячі людей.
- 4 жовтня в мінській лікарні помер чоловік Денис К., якого 29 вересня привезли з важкими травмами з сумнозвісного СІЗО на Окрестина.