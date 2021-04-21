Депутати нижньої палати парламенту Чехії прийняли постанову з закликом до уряду вимагати від Росії виплатити компенсацію за шкоду після вибуху у Врбетіце в 2014 році.

Про це повідомляє чеське видання České noviny.

“Палата депутатів засуджує терористичні напади спеціальних підрозділів російської військової розвідки, організовані в Чеській Республіці, що призвели до насильницької смерті чеських громадян, широкомасштабного знищення приватної власності, включаючи руйнування складів боєприпасів. Депутати вважають це неприйнятними порушеннями прав чеського суверенітету і актом ворожості й агресії”, – йдеться в заяві нижньої палати.

На думку чеських депутатів, уряд повинен обмежити кількість співробітників в посольстві Російської Федерації за принципом взаємності. Згідно з парламентською резолюцією, уряд країни також має вимагати, щоб Росія була притягнута до відповідальності за напад на склад боєприпасів у Врбетіце і затребувати від країни фінансову компенсацію.

Крім того, на думку палати, Кабмін не повинен допускати участі російських компаній до будівництва АЕС або інших елементів критичної інфраструктури.

Як відомо, влада Чехії прийняла рішення вислати з країни 18 російських дипломатів у зв’язку із новими фактами в розслідуванні вибуху, що трапився на складі боєприпасів у 2014 році.

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що цей крок заснований на “однозначних доказах”, наданих чеською розвідкою та службами безпеки, які вказують на причетність агентів російської розвідки до масового вибуху 50 тонн боєприпасів на складі у Врбетіце в Моравії в жовтні 2014 року. Тоді загинули двоє людей.