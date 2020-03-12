Про це повідомляє чеський сайт Novinky.

Уточнюється, що в період надзвичайного стану в Чехії буде заборонено проводити масові заходи за участю більше 30 осіб, відвідувати ресторани і кафе з 8 вечора до 6 ранку.

Крім того, урядом заборонено проводити спортивні, культурні та релігійні заходи.

При цьому заборони не поширюються на проведення мітингів, зборів, дії судів і державної влади.

Також повідомляється, що Чехія вводить прикордонний контроль з Австрією і Німеччиною. З 14 березня в країну буде заборонений в’їзд іноземцям, що прибувають з Китаю, Ірану, Італії, Південної Кореї, Іспанії, Австрії, Норвегії, Франції та Швеції. Також заборонений і виїзд чехам в ці країни.