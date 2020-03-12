Про це повідомляє чеський сайт Novinky.
Уточнюється, що в період надзвичайного стану в Чехії буде заборонено проводити масові заходи за участю більше 30 осіб, відвідувати ресторани і кафе з 8 вечора до 6 ранку.
Крім того, урядом заборонено проводити спортивні, культурні та релігійні заходи.
При цьому заборони не поширюються на проведення мітингів, зборів, дії судів і державної влади.
Також повідомляється, що Чехія вводить прикордонний контроль з Австрією і Німеччиною. З 14 березня в країну буде заборонений в’їзд іноземцям, що прибувають з Китаю, Ірану, Італії, Південної Кореї, Іспанії, Австрії, Норвегії, Франції та Швеції. Також заборонений і виїзд чехам в ці країни.
- Україна почала підготовку другого етапу евакуації українців з Китаю через спалах коронавируса COVID-19.
- У Греції зареєстрований перший смертельний випадок в результаті захворювання коронавірусом.
- В Україні запідозрили наявність коронавируса COVID-19 у людини, яка приїхала з Польщі.