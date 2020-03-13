У Чехії прийняли рішення ввести повну заборону на в'їзд іноземців і виїзд своїх громадян з 16-го березня через пандемію китайського коронавірусу.

Про це повідомляє чеське видання C24.

“Опівночі на понеділок забороняється всім іноземцям в’їжджати до Чеської Республіки і в той же час забороняється всім громадянам Чехії залишати територію країни. Прикордонники і водії вантажівок будуть мати виняток“, – сказано в повідомленні.

В той же час уточнюється, що з 14 березня в Чеській Республіці також будуть закриті всі спортивні споруди на відкритому повітрі за участю більше 30.