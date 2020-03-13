Про це повідомляє чеське видання C24.
“Опівночі на понеділок забороняється всім іноземцям в’їжджати до Чеської Республіки і в той же час забороняється всім громадянам Чехії залишати територію країни. Прикордонники і водії вантажівок будуть мати виняток“, – сказано в повідомленні.
В той же час уточнюється, що з 14 березня в Чеській Республіці також будуть закриті всі спортивні споруди на відкритому повітрі за участю більше 30.
- 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу в світі. Востаннє ВООЗ оголошувала пандемію в 2009 році під час поширення “свинячого грипу” N1H1.
- В Україні підтверджено вже три випадки зараження коронавірусом COVID-19.
- З 12 березня і до 3 квітня в Україні введено карантин через поширення в світі коронавируса. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборона масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також обмеження авіасполучення з деякими країнами.