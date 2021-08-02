Міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек заявив, що Чехія готова надати притулок білоруській спортсменці Христині Тимановській та забезпечити їй міжнародний захист.

Про це міністр написав у Twitter.

“Я вважаю ситуацію навколо білоруської спринтерки Христини Тимановської скандальною. Чехія готова допомогти. За погодженням з прем’єрміністром Андрієм Бабішем та міністром внутрішніх справ Яном Гамачеком ми пропонуємо їй візу для в’їзду на територію, щоб вона могла подати заяву нас міжнародний захист. Наше посольство в Токіо також готове допомогти”, – написав голова МЗС Чехії.

Situaci kolem běloruské sprinterky Krysciny Cimanouské považuji za skandální. ČR je připravena pomoci. Po dohodě s @AndrejBabis a @jhamacek jí nabízíme vízum ke vstupu na území, aby se u nás mohla ucházet o mezinárodní ochranu. Naše ambasáda v Tokiu je také připravena pomoci. — Jakub Kulhanek (@JakubKulhanek) August 1, 2021

Тимановська мала виступити на Олімпіаді на дистанціях 100 і 200 м. Однак через відсутність необхідної кількості допінг-проб від участі в естафеті 4х400 м відсторонили двох білоруських легкоатлеток. Тоді керівництво нацзбірної вирішило залучити до естафети Тимановську. Дівчина розкритикувала це рішення у соцмережах.

Білоруська збірна вирішила силою повернути Тимановську в Мінськ. Її силою відвезли в аеропорт та планували посадити на літак.

За даними агентства Reuters, Тимановська звернулася з проханням про захист до поліції Токіо, яка прибула в аеропорт, щоб її силою не змусили сісти на літак. Дівчина також попросила МОК про допомогу.

В інтерв’ю виданню “Трибуна.by” Тимановська висловила побоювання, що в Білорусі її можуть посадити до в’язниці.