Чехію звинуватили в привласненні гуманітарного вантажу медичних масок і респіраторів, який Китай направив до Італії.

Про це заявив чеський розслідувач Лукас Лев Червінка, пише італійське видання la Repubblica.

Видання повідомляє, що кілька днів тому чехи перехопили величезний вантаж в 680 тисяч масок і кілька тисяч респіраторів, які Китай відправив до Італії в якості допомоги в боротьбі з пандемією.

За даними видання, міністерство охорони здоров’я Чехії три дні не визнавало факт привласнення чужої гуманітарної допомоги. Згідно з офіційною версією чеської влади, мова йде про партію медичного інвентарю, яка конфіскована у спекулянтів-порушників, які хотіли продати її за завищеною ціною.

Червінка назвав подію “дуже ганебною історією”. Він стверджує, що у нього є фотографії і відеоролики, які спростовують первинну версію чеської влади. За його словами, на кадрах чітко видно поліцейські вантажівки, в які вантажать коробки з зображеннями китайських та італійських прапорів і написами на італійській і китайській мовах.

Влада Китаю пообіцяли відправити до Італії нову партію медичних масок і респіраторів через те, що Чехія розпакувала попередню і розіслала засоби захисту по медичним закладам.

Чеський уряд заявив, що звернув увагу на можливу помилку і тепер спільно з Італією і Китаєм спробує вирішити проблему, що створилася.

Раніше повідомлялося, що 22 березня до Києва прибуде з Китаю вантажний літак Іл-76 з експрес-тестами на коронавірус COVID-19 і масками.