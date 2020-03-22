Про це заявив чеський розслідувач Лукас Лев Червінка, пише італійське видання la Repubblica.
Видання повідомляє, що кілька днів тому чехи перехопили величезний вантаж в 680 тисяч масок і кілька тисяч респіраторів, які Китай відправив до Італії в якості допомоги в боротьбі з пандемією.
За даними видання, міністерство охорони здоров’я Чехії три дні не визнавало факт привласнення чужої гуманітарної допомоги. Згідно з офіційною версією чеської влади, мова йде про партію медичного інвентарю, яка конфіскована у спекулянтів-порушників, які хотіли продати її за завищеною ціною.
Червінка назвав подію “дуже ганебною історією”. Він стверджує, що у нього є фотографії і відеоролики, які спростовують первинну версію чеської влади. За його словами, на кадрах чітко видно поліцейські вантажівки, в які вантажать коробки з зображеннями китайських та італійських прапорів і написами на італійській і китайській мовах.
Влада Китаю пообіцяли відправити до Італії нову партію медичних масок і респіраторів через те, що Чехія розпакувала попередню і розіслала засоби захисту по медичним закладам.
Чеський уряд заявив, що звернув увагу на можливу помилку і тепер спільно з Італією і Китаєм спробує вирішити проблему, що створилася.
Раніше повідомлялося, що 22 березня до Києва прибуде з Китаю вантажний літак Іл-76 з експрес-тестами на коронавірус COVID-19 і масками.
- Заступник міністра охорони здоров’я – головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що медичні маски повинні з’явитися в українських аптеках вже в цю п’ятницю-суботу.
- До України найближчим часом поставлять тести для діагностики коронавірусу COVID-19 методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) для більш ніж 1 млн досліджень.