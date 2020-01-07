Микита Толмачов, який 6 січня під час зустрічі з російською блогеркою Олександрою Митрошиною напав на активістів організації "Відсіч", вибачився за бійку.

Про це він заявив на відео, яке оприлюднив лідер угруповання С14 Євген Карась в YouTube.

“Зустрілися з учасником вчорашньої бійки. Ліберальні активісти приїхали зірвати лекцію російської блогерки. Зірвали її. Але під час цього сталася бійка з Микитою Толмачовим”, – написав Карась.

За його словами, Толмачов пояснив, що підтримує більшість поглядів патріотичних активістів, але через скандал в лекційному залі повівся неадекватно і спровокував конфлікт.

“Бійка, яка сталася, вона не через політичні погляди, не через якісь розбіжностей в цьому плані. Це було виключно на емоціях і через мою особисту перепалку з хлопцями. Це було в стані афекту. Це було неврівноважено. Це була помилка з мого боку взагалі створювати цей конфлікт”, – заявив він.

Толмачов зазначив, що він про це шкодує, помирився з активістами і вже дав свідчення поліції.

“Активісти пробачили мене за дурну бійку. Я ні в якому разі нічого не маю проти нашої країни і дуже поважаю наших солдат. Любіть Україну і все буде добре”, – заявив він.