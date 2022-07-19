«Чекають контрнаступу ЗСУ»: Порошенко разом із депутатом польського Сейму побував у Краматорську

П'ятий Президент України Петро Порошенко разом із депутатом польського Сейму Павлом Ковалем поїхали у Донецьку область та побували у Краматорську. Вони зустрілися з міським очільником Олександром Гончаренком, який запевнив, що ніхто не здасть місто РФ.

Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”.

“Краматорськ – це Україна! Настрій у наших мешканців бойовий. У військових, які боронять наше місто, мотивація зашкалює. Тому готові зустрічати ворога. Ми готові до всього. Місто ніхто не здасть”, – наголосив Олександр Гончаренко.

Мер пояснив, що навіть думки такої не було, щоб залишити місто: “якщо вас обирав народ, ви ж не можете у важку хвилину, у важкий час залишати ваших виборців. Якщо ви вибрали цей шлях, ви маєте цим шляхом йти до кінця”.

За його словами, 8 років тому, коли місто було окуповане росіянами, проросійський настрій мало десь 40% населення. Нині ж на тлі плідної праці держави і влади на всіх рівнях такі погляди мають не більше ніж 5%.

Порошенко додав, що у місті – вулиці чисті, порядок, є світло, вода, працює каналізація, працюють служби.

“Ми сьогодні були й у Слов‘янську, у Бахмуті, у багатьох селах. Мали зустріч з людьми. Людей менше, але починають повертатися потроху, чекають допомоги центральної та місцевої влади. І в ці важкі часи, безумовно, треба звернути на них увагу. Я сподіваюся, що з окупаційною владою ніхто залишатися не збирається”, – сказав Порошенко.

П’ятий президент відзначив бойовий дух українських воїнів. “Вони Донбас точно не збираються здавати. Вони знають, що є більше зброї, що є, ми можемо це казати, боєкомплект, вже ефективно працюють HIMARS, які знищують боєприпаси ворога, і вирівнюється ситуація щодо артилерії”, – заявив Порошенко.