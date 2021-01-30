Через стрімке поширення коронавірусу COVID-19 уряд Чехії прийняло рішення з суботи, 30 січня, закрити кордони для іноземців. Потрапити в країну тепер можна лише у разі виникнення поважної причини.

Про це йдеться у повідомленні МЗС Чехії.

Зазначається, що перетинати кордон буде дозволено тільки певній категорії іноземців. Зокрема, в’їзд дозволено іноземцям, які навчаються, працюють або мають дозвіл на проживання в Чехії. Також перетинати кордон можна буде при необхідності відвідати найближчих родичів, отримати медичну допомогу, а також у разі участі у весіллях або похоронах.

Обмеження діятимуть до 15 лютого.

Нагадаємо, що станом на 30 січня у Чехії 972 випадків коронавірусу. 859 тисяч хворих одужали, а понад 16 тисяч – померли. Країна займає 20 позицію у світі за кількістю діагностованих випадків коронавірусу.