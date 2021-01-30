Про це йдеться у повідомленні МЗС Чехії.
Зазначається, що перетинати кордон буде дозволено тільки певній категорії іноземців. Зокрема, в’їзд дозволено іноземцям, які навчаються, працюють або мають дозвіл на проживання в Чехії. Також перетинати кордон можна буде при необхідності відвідати найближчих родичів, отримати медичну допомогу, а також у разі участі у весіллях або похоронах.
Обмеження діятимуть до 15 лютого.
Нагадаємо, що станом на 30 січня у Чехії 972 випадків коронавірусу. 859 тисяч хворих одужали, а понад 16 тисяч – померли. Країна займає 20 позицію у світі за кількістю діагностованих випадків коронавірусу.
- Раніше у Чехії прихильники ініціативи Chcípl PES (дослівно — мертвий пес), які критикують урядові постанови про закриття ресторанів і пабів через епідемію коронавірусу, відкрили свої заклади на знак протесту.