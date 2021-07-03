У суботу, 3 липня, у чвертьфіналі чемпіонату Європи з футболу ("Євро-2020") збірна Чехії зіграє проти команди Данії.

Про це повідомляється на сайті УЄФА.

Матч відбудеться в Баку (Азербайджан) на стадіоні “Олімпійський”.

Коли: початок матчу – о 19:00 (за київським часом).

Хто транслюватиме: в прямому ефірі матч можна буде подивитися на телеканалах “Футбол 1” і “Футбол 2”, а також за допомогою сервісу Oll.tv.

Головний арбітр: Бйорн Кейперс (Нідерланди).

Як відомо, в 1/8 фіналу Чехія обіграла Нідерланди (2:0), а Данія розгромила Уельс з рахунком 4:0.

Варто зазначити, що на Євро-2004 чехи розгромили данців із рахунком 3:0.

Орієнтовні склади команд:

Чехія: Вацлик; Цоуфал, Челустка, Калас, Кадержабек; Голеш, Соучек; Масопуст, Барак, Шевчик; Шик.

Данія: Шмейхель; Крістенсен, Кьєр, Вестергор; Васс, Хейбьорг, Ділейні, Меле; Брейтвейт, Дольберг, Дамсгор.

Збірна Чехії пробилася в плей-офф з третього місця у своїй групі. Чехи обіграли Шотландію (з рахунком 2:0), зіграли внічию з Хорватією (1:1) і програли Англії (0:1).

Старт турніру для збірної Данії був затьмарений інцидентом з Крістіаном Еріксеном, котрий знепритомнів на полі під час матчу з командою Фінляндії. Медики зробили Еріксену серцево-легеневу реанімацію просто на полі. Згодом футболістові імплантували дефібрилятор, який контролюватиме роботу його серця.

У тому матчі збірна Данії зазнала поразки від фінів (0:1), а згодом і від Бельгії (1:2). Проте згодом данці розгромила збірну Росії (4:1), і цього вистачило, щоб пройти далі в турнірі.