Україна та Чехія домовилися про виробництво, ремонт і спільні розробки броньованої техніки. Двосторонній договір укладено 6 лютого.

Про це повідомили на сайті “Укроборонпрому“.

Угоду підписали державний концерн “Укроборонпром” і чеський виробник військової техніки, компанія VOP CZ. Договір передбачає конкретний план реалізації. З боку Чеської Республіки до офіційної делегації увійшли керівництво Міжурядової агенції оборонної співпраці (AMOS) при міністерстві оборони та заступник міністра закордонних справ Ярослав Кюрфюрст.

“Укроборонпром” та AMOS уклали договір наприкінці 2022 року. Домовленості щодо виробництва є частиною угоди про створення спільного оборонного кластера з Чехією.

Згідно з договором, передбачено виробництво військової техніки, розбудову сервісних хабів з обслуговування та ремонту ОВТ. Також планується збільшити обсяги виробництва боєприпасів різних калібрів, зокрема як на наявних потужностях, так і на новостворених у безпечних місцях.

Сторони мають намір співпрацювати у сфері високих технологій, зокрема, створенні спільних науково-дослідних центрів.

Український концерн зазначив, що партнерство з Чехією сприятиме поглибленню інтеграції України у ВПК НАТО. На сьогодні концерн вже має низку домовленостей про співпрацю з понад десятьма країнами-членами НАТО.