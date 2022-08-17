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Чехія готова координувати процес відбудови Дніпропетровщини

Чехія погодилася координувати процес відбудови Дніпропетровської області, яка щоденно зазнає обстрілів з боку російських військових.

Середа, 17 серпня 2022, 08:51
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Про це повідомляє міністерство закордонних справ України.

Таку заяву зробив заступник Міністра закордонних справ Чеської Республіки Ярослав Кюрфюрст. Він підтвердив, що Чехія готова взяти на себе координацію процесу відбудови Дніпропетровської області.

Зазначимо, що лише в ніч на 17 серпня російська армія обстріляла два райони регіону — Нікопольський та Криворізький.

Під час візиту до України представники держав поспілкувалися про перспективи двосторонньої співпраці та взаємодії у сфері європейської інтеграції України, яка є одним з пріоритетів Головування Чехії у Раді Європейського Союзу у другому півріччі 2022 року.

Варто зауважити, що Чехія належить до групи країн, які надали Україні найбільшу допомогу зброєю та військовою технікою, а також третьою державою за кількістю прийнятих українських громадян, які змушені були виїхати за кордон внаслідок розв’язаної Росією війни – понад 400 тисяч.

Теги: відбудова України, відбудова, війна, Дніпропетровська область, російська агресія, російсько-українська війна, Чехія

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