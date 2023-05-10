Чеська Республіка може надати Україні частину своїх винищувачів L-159 для підтримки запланованого контрнаступу, заявив президент Петр Павел.

Про це інформує SkyNews.

Прага є одним із найвірніших союзників Києва, надаючи низку озброєння від боєприпасів до танків на мільярди доларів.

L-159 – це легкий літак чеського виробництва, призначений для повітряної підтримки наземних військ, розвідки та частково для виконання бойових завдань у повітрі.

Варто подумати, чи могли б ми надати Україні наші літаки L-159, – зазначив Павел. Як літаки безпосередньої бойової підтримки [винищувачі] також могли б суттєво допомогти Україні в контрнаступі”.

Водночас будь-яке рішення щодо військових постачань прийматиметься урядом країни. Також Павел оголосив про погоджене рішення щодо передачі Україні двох одиниць ЗРК “Куб”.

Україна, поки її сили чекають кращої погоди, перш ніж розпочати довгоочікуваний контрнаступ, закликає союзників надати сучасні винищувачі.

У березні Словаччина та Польща передали Україні радянські винищувачі МІГ-29.

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Раніше президент Чехії Петр Павел, котрий раніше був головним військовим радником НАТО, приватно застеріг керівництво України від поспішного контрнаступу. Під час зустрічі у Києві з президентом України Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Денисом Шмигалем Павло попередив, що зараз немає елемента несподіванки, який сприяв успішним штурмам Харківщини та Херсону 2022 року.

Зауважимо, влада Польщі звернулася до уряду Німеччини з проханням дозволити постачити Україні винищувачі радянської розробки. Мовиться про літаки МіГ-29 із колишніх запасів НДР, які Німеччина раніше передала Варшаві.

Згодом стало відомо, що 13 квітня Німеччина надала Польщі дозвіл на реекспорт в Україну п’яти старих німецьких винищувачів МіГ-29.

Окрім цього, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сказав, що Варшава готова постачити Україні винищувачі F-16, якщо партнери по НАТО колективно вирішать це зробити.

За інформацією ЗМІ, президент США Джо Байден зазнає тиску з боку своєї Демократичної партії щодо надання Україні винищувачів та ракет великої дальності, оскільки РФ щоденно продовжує обстрілювати українські міста, вбиваючи мирне населення та завдаючи масштабних руйнувань.

Зауважимо, начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ бригадний генерал Сергій Голубцов наголосив, що Україні необхідні “сучасні багатоцільові літаки, здатні виконувати ширший спектр завдань, аніж стара радянська техніка, яка є на озброєнні авіації Повітряних Сил”.

Стало відомо, група сенаторів США від демократів та республіканців вимагають від Пентагону інформації про те, що необхідно, аби Сполучені Штати надали Україні винищувачі F-16. На їхню думку, саме сучасні винищувачі допоможуть”змінити правила гри на полі бою”.