Про це повідомляє посольство Чеської Республіки в Україні.
Мости використовуються для забезпечення мирних мешканців після надзвичайних ситуацій, наприклад повені. Зараз цю конструкцію перевозять до нашої держави двадцятьма автомобілями.
“Управління державними матеріальними резервами Чехії направило в Україну два тимчасові мости, які в Чехії використовуються для забезпечення цивільного транспорту після виняткових ситуацій, таких як повінь. Унікальну конструкцію двох важких мостів перевозять двадцять автомобілів”, — йдеться у повідомленні
Варто зазначити, що з початку війни чеська установа допомогла Україні завдяки постачанням харчових продуктів та медичного обладнання на суму 4,8 мільйона євро, а також забезпеченням проживання українським переселенцям у Чехії.
- Раніше Чехія передала Україні ударні гелікоптери Мі-24, а разом зі Словаччиною дозволила українським військовим відправити через кордони десятки бронетехніки для ремонту.
- Також президент Чехії Мілош Земан підписав рішення про згоду щодо вступу до лав Збройних Сил України 103 чеських громадян на підставі їхнього запиту.
- Зокрема Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй зібралася 10 травня, щоб обрати Чехію замість РФ у Раді з прав людини. За це проголосували 157 країн і 23 утрималися.