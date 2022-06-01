Про це повідомляє посольство Чеської Республіки в Україні.

Мости використовуються для забезпечення мирних мешканців після надзвичайних ситуацій, наприклад повені. Зараз цю конструкцію перевозять до нашої держави двадцятьма автомобілями.

Управління державними матеріальними резервами Чехії

“Управління державними матеріальними резервами Чехії направило в Україну два тимчасові мости, які в Чехії використовуються для забезпечення цивільного транспорту після виняткових ситуацій, таких як повінь. Унікальну конструкцію двох важких мостів перевозять двадцять автомобілів”, — йдеться у повідомленні

Варто зазначити, що з початку війни чеська установа допомогла Україні завдяки постачанням харчових продуктів та медичного обладнання на суму 4,8 мільйона євро, а також забезпеченням проживання українським переселенцям у Чехії.