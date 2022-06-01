Управління державними матеріальними резервами Чехії надіслало Україні два мости для забезпечення пересування цивільного транспорту.

Про це повідомляє посольство Чеської Республіки в Україні.

Мости використовуються для забезпечення мирних мешканців після надзвичайних ситуацій, наприклад повені. Зараз цю конструкцію перевозять до нашої держави двадцятьма автомобілями.

“Управління державними матеріальними резервами Чехії направило в Україну два тимчасові мости, які в Чехії використовуються для забезпечення цивільного транспорту після виняткових ситуацій, таких як повінь. Унікальну конструкцію двох важких мостів перевозять двадцять автомобілів”, — йдеться у повідомленні

Варто зазначити, що з початку війни чеська установа допомогла Україні завдяки постачанням харчових продуктів та медичного обладнання на суму 4,8 мільйона євро, а також забезпеченням проживання українським переселенцям у Чехії.